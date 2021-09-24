В США создали пластырь, который может заменить прививку

Ученые из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины напечатали на 3D-принтере пластырь с вакциной, который оказался эффективнее укола.

Согласно исследованию, проведенному на животных, полученный иммунный ответ от вакцины был в 10 раз сильнее, чем вакцина, введенная в мышцу руки с помощью укола иглой.

Ученые представили напечатанные на 3D-принтере микроиглы, которые выстроены в линию на полимерном пластыре. Их длина едва достигает кожи для доставки вакцины.

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Результаты исследования показывают, что пластырь с вакциной вызвал значительный Т-клеточный и антиген-специфический ответ антител, который был в 50 раз выше, чем при подкожной инъекции. Этот повышенный иммунный ответ может привести к экономии дозы, поскольку в пластыре с микроиголками для вакцины используется меньшая доза для генерации иммунного ответа, аналогичного вакцине, которая вводится с помощью иглы и шприца.

В то время как пластыри с микроиголками изучались на протяжении десятилетий, работа ученых из Каролины и Стэнфорда позволяет преодолеть некоторые прошлые проблемы: с помощью 3D-печати микроиглы можно легко настроить для разработки различных пластырей для вакцин против гриппа, кори, гепатита или COVID-19.

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Пластыри с вакциной, которые включают покрытые вакциной микроиглы, которые растворяются в коже, могут быть отправлены в любую точку мира без специального обращения, и люди могут наносить пластырь самостоятельно. Более того, простота использования пластыря с вакциной может привести к большему уровню вакцинации.

«Как правило, адаптировать микроиглы к различным типам вакцин сложно. Эти проблемы в сочетании с производственными проблемами, возможно, сдерживают появление микроигл для доставки вакцин», — сказала ведущий автор исследования Шаомин Тянь из Медицинской школы UNC.

Пластырь с микроиглами были напечатаны на 3D-принтере в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл с использованием прототипа 3D-принтера CLIP, который изобрел Джозеф М. Десимоун и который производится его компанией CARBON из Кремниевой долины.

«Один из самых важных уроков, которые мы извлекли во время пандемии, заключается в том, что инновации в науке и технологиях могут повлиять на глобальный ответ», — сказал Десимоун.