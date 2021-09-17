Skype получит крупный редизайн и несколько новых функций

Разработчики приложения рассказали о планах по его апгрейду и опубликовали серию тизеров с демонстрацией будущих нововведений.

Помимо «капитального ремонта» дизайна, Skype станет работать быстрее и обзаведётся новыми полезными возможностями.

Microsoft подчеркнула, что постоянно прислушивается к пожеланиям пользователей и в ближайшие несколько месяцев планирует вносить изменения в сервис. В частности, будет модифицирован интерфейс режима видеозвонков — в Skype появятся новые темы и стили оформления. Все окна с именами участников конференции будут расставлены по сетке независимо от того, активировали они камеру или нет.



Фото: 4pda.to

Компания также планирует добавить режим «Вместе», помещающий всех участников видеовстречи в одно виртуальное пространство, а интерфейс приложения будет выдержан в концепции Fluent Design. Кроме того, разработчики Skype обещают значительно повысить производительность Android-версии приложения и десктопного клиента.



Фото: 4pda.to

Наконец, Skype получит специальный режим TwinCam, который позволит транслировать изображение с фронтальной и основной камер смартфона одновременно. Эту функцию компания планирует запустить в ближайшее время. Заодно Microsoft пообещала добавить поддержку сервиса во все браузеры, чтобы обеспечить его доступность на как можно большем количестве устройств.



Фото: 4pda.to