Chevrolet представил фото нового Corvette (фото)

Компания Chevrolet представила снимок Corvette Z06 нового поколения, дебют которого состоится 26 октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новинка отличается от стандартной версии Stingray другим передним бампером, который выполнен в стиле гоночного Corvette C8.R. Также модель получила большие крылья, расширенные воздухозаборники и новые колесные диски.
По предварительным данным, Chevrolet Corvette Z06 оснастят восьмицилиндровым мотором объемом 5,5 л мощностью 626 л.с. (651 Нм).
Ожидается, что Chevrolet в будущем представит четыре новые версии Corvette, среди которых будут модификации с гибридной установкой и электромотором.
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