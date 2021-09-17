Chevrolet представил фото нового Corvette (фото)

Компания Chevrolet представила снимок Corvette Z06 нового поколения, дебют которого состоится 26 октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка отличается от стандартной версии Stingray другим передним бампером, который выполнен в стиле гоночного Corvette C8.R. Также модель получила большие крылья, расширенные воздухозаборники и новые колесные диски.

По предварительным данным, Chevrolet Corvette Z06 оснастят восьмицилиндровым мотором объемом 5,5 л мощностью 626 л.с. (651 Нм).

Ожидается, что Chevrolet в будущем представит четыре новые версии Corvette, среди которых будут модификации с гибридной установкой и электромотором.