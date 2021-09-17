Toyota выпустит новое поколение модели Noah. Об этом сообщает издание BestCarWeb со ссылкой на собственные источники.

На данный момент компания выпускает три модели: Noah, Voxy и Esquire, при этом в следующем поколении собираются оставить только Noah. Ранее уже сообщалось о прекращении сборки Esquire, а вместо Voxy будут конструировать Noah Custom.

По предварительной информации модель Noah Custom будет сконструирована на базе TNGA, которая применяется для многих новинок автокомпании.



Моторная гамма будет состоять из двух силовых агрегатов: 2,0-литрового бензинового двигателя мощностью 152 лошадиных силы и гибридного варианта, который основан на 1,8-литровом 99-сильном моторе и электродвижке на 82 силы. Привод может быть передним и полным.