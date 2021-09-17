Chevrolet представил обновленный внедорожник Tahoe 2022 года (фото)

Американская компания обновила Chevrolet Tahoe с V8. Новинка обзавелась рядом технологических доработок.
Вслед за новым Silverado, который дебютировал в этом месяце, Chevrolet также обновляет свои внедорожники. Так, Tahoe и Suburban 2022 года получили несколько больших изменений – так что давайте начнем с хороших новостей для всех любителей больших V8.
Для модели 2022 года популярный 6,2-литровый V8 мощностью 420 л.с. теперь доступен в комплектациях RST, Z71 и Premier. Этот агрегат является стандартным для выполнения High Country. Более того, покупатели, которые выбирают 6,2-литровый V8 для Tahoe и Suburban RST, также получат подвеску Magnetic Ride Control.
Следует отметить, что 5,3-литровый V8 остается стандартным двигателем для версий LS, LT, Z71, RST и Premier, а дополнительный турбодизель Duramax 3,0 л доступен на всех модификациях, кроме Z71. Все модели Tahoe и Suburban оснащены стандартной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач с кнопочным электронным переключением передач.
Также новшеством для моделей 2022 года является наличие электронного дифференциала повышенного трения для лучшего сцепления с дорогой. При заказе модификаций Z71, ориентированных на бездорожье, его можно использовать в режиме 4WD Low для улучшения езды по бездорожью и предотвращения пробуксовки колес в грязи.
Модели Tahoe и Suburban 2022 года также еще получили и технологические улучшения. В придачу к более настраиваемой цифровой приборной панели диагональю 12,3 дюйма для комплектации LT и выше, внедорожники получили 13 доступных уникальных видов камеры, которые позволяют взглянуть на машину под новым углом, в том числе сзади прицепа и вид изнутри прицепа при подключении дополнительной камеры.
Встроенный Google также дебютирует на Tahoe и Suburban 2022 года, и входит в стандартную комплектацию LT и выше. Теперь у водителей будет доступ к Google Assistant, Google Maps и Google Play прямо на дисплее автомобиля, который может работать вместе с Android Auto и Apple CarPlay.
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