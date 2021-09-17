Стартовали продажи модели Haval H6 S (фото)

В Китае стартовали продажи купеобразной модели Haval H6 S. Это кроссовер третьего поколения.
Новинка отличается от актуальной версии не только внешним видом, но и новым ценником. Кузовной обвес получил оригинальные бампера, отчего машина кажется большой.
Под капотом кроссовера установлен 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 2 литра и мощностью 211 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой КПП.
Также в продаже появится и гибридная версия модели с мотором Lemon DHT. Он включает в себя электрический двигатель и турбированный объемом 1,5 литра. Суммарная мощность – 243 «лошадки». Первую сотню кроссовер набирает за 7,5 секунды.
Цена на модель стартует с отметки в 139000 юаней.
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