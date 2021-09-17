На киевских дорогах увеличивается количество кольцевых развязок

На улице Профессора Подвысоцкого возле городской клинической больницы № 12 завершаются работы по обустройству зоны повышенной безопасности движения кольцевой развязки малого радиуса, притротуарного островка безопасности и велосипедных полос. В ближайшее время начнется обустройство развязки малого радиуса на перекрестке ул. Николая Кибальчича и местного проезда просп. Романа Шухевича.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
«Кольцевые перекрестки малого радиуса – одни из наиболее эффективных средств успокоения движения. Они заставляют водителей снижать скорость на подъездах к перекресткам, благодаря чему значительно снижается аварийность и последствия ДТП на таких участках. Кольцевые развязки очень популярны в Европе, и сейчас их количество увеличивается в столице», – отметил Александр Густелев.
Как рассказал заместитель председателя КГГА, на ул. Подвысоцкого работы по обустройству зоны повышенной безопасности движения уже почти завершены.
В ближайшее время начнутся работы в Днепровском районе – на перекрестке улицы Николая Кибальчича и местного проезда просп. Романа Шухевича.
Новые кольцевые развязки планируется обустроить в рамках реализации проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины», который частично финансируется Европейским инвестиционным банком.
В частности, по его словам, предложено обустройство таких развязок на перекрестках:
ул. Ахматовой и ул. Драгоманова;
ул. Ахматовой и ул. Урловской;
ул. Вышгородской, просп. Правды и ул. Ивашкевича;
ул. Братиславской и Лесного проспекта;
просп. Алишера Навои и ул. Курнатовского;
ул. Харченко и ул. Промышленная.
Заместитель председателя КГГА напомнил, что в конце прошлого года кольцевой перекресток был устроен на пересечении съезда с проспекта Соборности, улицы Тампере и дороги-дублера. И за это время он доказал свою эффективность. Также кольцевой перекресток малого радиуса функционирует на ул. Трухановской.
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