Закон об олигархах не уменьшит влияние бизнеса на политику, — нардеп

Законопроект об олигархах не уменьшит влияние бизнеса на политику, а лишь запустит механизм перераспределения активов, приведет к цензуре и узурпации власти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от «Слуги народа» Людмилы Буймистер.

«Мы даем СНБО полномочия фактически диктовать телеканалам, что им показывать, а что не показывать. Диктовать, кто должен быть в реестре олигархов, а кто нет, кто может или не может участвовать в приватизации. То есть это непосредственно прямое ущемление прав, экономических прав и свобод, которое, кроме как к диктатуре, ни к чему не приведет», — заявила нардеп.

Буймистер объяснила, что не голосовала за этот законопроект прежде всего из-за рисков узурпации власти.

«Если бы действительно хотелось принимать комплексные решения по борьбе с олигархами, то следовало бы принимать мои правки к этому законопроекту относительно реформы Антимонопольного комитета», — добавила нардеп.

Напомним, 23 сентября депутаты от «Слуги народа» при поддержке групп «За Будущее» и «Доверие», близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому, приняли проект закона во втором чтении.

24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за правовой коллизии, которая возникла в ходе голосования.