В І полугодии 2021 количество безработных в Донецкой области составило 126 тыс. человек

По данным обследования рабочей силы, которое проводится органами государственной статистики Украины по международной методологии, в І полугодии 2021 года количество занятых трудовой деятельностью в возрасте 15 лет и старше составило в Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) 701,1 тыс. человек, из них в возрасте 15–70 лет – 698,9 тыс. человек, среди населения трудоспособного возраста – 673,2 тыс. человек.
По сравнению с предыдущим годом количество занятых и уровень занятости сократились. Если в І полугодии 2020 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 42,9%, то в І полугодии 2021 года – 41,8%.
Уровень занятости среди населения в возрасте 15–70 лет снизился с 49,8% до 48,9%. В трудоспособном возрасте уровень занятости в І полугодии 2021 года составил 59,4% против 60,1% в І полугодии 2020 года.
В то же время увеличилось количество безработных и вырос уровень безработицы. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше, в возрасте 15–70 лет и в трудоспособном возрасте составило в І полугодии 2021 года по 125,6 тыс. человек против 123,0 тыс. человек в І полугодии 2020 года (они в соответствии с методологией Международной организации труда не имели работы, но активно ее искали, как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости).
Вместе с тем во ІІ квартале 2021 года на рынке труда наблюдались положительные изменения, и количество безработных с начала года (за І полугодие) сократилось по сравнению с І кварталом 2021 года, когда оно достигло 131,6 тыс. человек.
Уровень безработицы в І полугодии 2021 года среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, а также в возрасте 15–70 лет составил 15,2% (в І полугодии предыдущего года было 14,5%), в трудоспособном возрасте – 15,7% против 15,0% в І полугодии 2020 года. Уровень безработицы в Донецкой области значительно выше, чем в среднем по Украине, где он в І полугодии 2021 года составил 9,9% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, а также в возрасте 15–70 лет и 10,3% рабочей силы трудоспособного возраста.
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