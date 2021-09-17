Бюджет-2022: Счетная палата говорит о резервах доходов в почти 33 млрд грн

Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте государственного бюджета на 2022 год, в целом на 32,7 млрд грн.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, презентуя итоги экспертизы проекта бюджета на заседании СП.

Пацкан, которого цитируют в пресс-службе СП, отметил, что увеличить доходы в проекте государственного бюджета возможно за счет:

поступлений налога на прибыль предприятий — 19,2 млрд грн;

акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины табака и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах — 11,3 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа — 1,2 млрд грн;

собственных поступлений бюджетных учреждений — 1 млрд гривен.

Комментируя финансирование государственного бюджета, председатель Счетной палаты подчеркнул, что дефицит составит 3,5% ВВП, что на 0,5 п.п. больше установленного в Бюджетном кодексе предела. И добавил, что государственные займы составят 30,7% финансовых ресурсов госбюджета.

«Предусмотренное увеличение доходности государственных заимствований (внутренних — до 11,7%, внешних — 4,5%) приведет к увеличению расходов на обслуживание государственного долга», — отметил Пацкан.