Межбанк: до какого уровня Нацбанк готов давать укрепляться гривне

Вторник на валютном рынке пройдет интересно и снова с элементами интриги, которая волнует всех участников торгов: «До какого уровня Нацбанк готов давать укрепляться гривне?»

События последних дней опять отчетливо показали, что по факту именно ценники НБУ и его тактики при выходе с интервенциями и делают почти всю курсовую «погоду» на нашем межбанке. Именно вмешательством регулятора можно объяснить, почему на прошлой неделе доллар, просев ниже психологического порога в 26,50 гривен, практически сразу же вернулся к уровням выше 26,60 гривен. И точно так же уже вчера Нацбанк опять двумя выходами на рынок с выкупом валюты не дал доллару опять просесть к цели в 26,60 гривен и ниже.

Предложение пока превышает спрос даже несмотря на период основных возмещений экспортерам, и это «давит» на курс доллара. В этой ситуации «универсальный покупатель» на межбанке один и именно этот фактор позволяет Нацбанку «указывать» приемлемый для него курс на текущий момент.

Скорее всего, судя по действиям регулятора — он «защищает» сейчас уровень в 26,50 гривен, а самым приемлемым для него является коридор от 26,70 до 26,80 гривен. Когда котировки находятся в пределах этого коридора — Нацбанк не часто выходит на рынок и предпочитает быть наблюдателем. Экспортеры были бы не против и уровня в пределах 26,90−27,00 гривен за доллар, но пока с этим категорически не согласны покупатели. Причем, как местные импортеры, так периодически и нерезиденты. Дефицит гривны у покупателей не позволяет ни реальным продавцам, ни спекулянтам «разогреть» курс до этого уровня, хотя они и делают постоянные попытки «пощупать» рынок.

В итоге, сегодня противостояние крупных игроков и поведение НБУ в части интервенций и сформирует курсовой тренд на торгах.

Кроме этого, сегодня очередной аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ, а завтра — крупное погашение предыдущих их выпусков (более 12 млрд гривен с учетом процентов). Это может несколько взбодрить чиновников в части повышения доходности по продаваемым сегодня облигациям, но мы не верим, что это будут значительные подвижки.

Минфин будет размещать гривневые ОВГЗ на 331 и 420 дней с ограничением по 3 млрд грн каждых, а также облигации на 763, 1008 и 2065 дней — без ограничений.

По нашему прогнозу, 28 сентября Минфин Украины сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 9,50% до 12,75% годовых, в зависимости от их сроков, при общем объеме продажи в пределах эквивалента от 3,1 до 8,5 млрд гривен. Если доходность не поднимут, основными покупателями бумаг в этот раз будут госбанки и крупные местные финучреждения. А вот иностранцы продолжат ожидать большей доходности и не станут торопиться с покупкой новых выпусков ОВГЗ. Поэтому значительного влияния на поведение валютного и ресурсного рынков этот аукцион не окажет.

Приближение окончания месяца и квартала заставит активизироваться всех клиентов, что увеличит статистику торгов. По нашим расчетам, объем операций на торгах во вторник будет в пределах до $ 195 млн при заключении до 600 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 28 сентября будут в пределах: доллар — коридор 26,50−26,75 грн, евро — коридор 30,90−31,25 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,45−26,80 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков 25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,90 до 31,45 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,95 до 31,35 грн при спреде в пределах до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,60 / 26,62

евро — 31,13 / 31,15

Курсы валют на Межбанке

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