В приложении «Дія» невозможно получить внутренний COVID-сертификат без биометрического паспорта, — Минцифры

Цифровой внутренний COVID-сертификат невозможно получить без биометрического паспорта, но можно сгенерировать COVID-сертификат международного образца.
Об этом в прямом эфире заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.
«Украинского внутреннего сертификата у вас не будет, потому что для него нужно фото из биометрического документа. А бумажный сертификат можно распечатать на портале „Дія“. И, соответственно, он может быть зарубежным. Мы используем транслитерацию, для того, чтобы вы могли сгенерировать такой сертификат», — подчеркнул Баник.
Он отметил, что украинцы без биометрических документов могут получить в приложении «Дія» зарубежный COVID-сертификат.
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