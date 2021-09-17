В приложении «Дія» невозможно получить внутренний COVID-сертификат без биометрического паспорта, — Минцифры

Цифровой внутренний COVID-сертификат невозможно получить без биометрического паспорта, но можно сгенерировать COVID-сертификат международного образца.

Об этом в прямом эфире заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

«Украинского внутреннего сертификата у вас не будет, потому что для него нужно фото из биометрического документа. А бумажный сертификат можно распечатать на портале „Дія“. И, соответственно, он может быть зарубежным. Мы используем транслитерацию, для того, чтобы вы могли сгенерировать такой сертификат», — подчеркнул Баник.

Он отметил, что украинцы без биометрических документов могут получить в приложении «Дія» зарубежный COVID-сертификат.

Справка Finance.ua:

Европейский Союз признал украинские COVID -сертификаты;