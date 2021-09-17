0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Эксперт назвал ключевое условие введения накопительной пенсионной системы

Эксперт назвал ключевое условие введения накопительной пенсионной системы

Уже в ближайшее время необходимо ввести накопительный уровень пенсионной системы.

Об этом отметил экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман в комментарии Укринформу.

Читайте также: В НКЦБФР назвали секрет успешной пенсионной реформы в Украине

«Накопительный уровень пенсионной системы следует ввести в ближайшее время – в следующем году или через год, откладывать не стоит. Но есть одно важное уточнение. Взносы, которые будут отсчитываться гражданами в этот накопительный уровень, не должны повышать нагрузку на фонд оплаты труда. Это ключевое условие, по мнению экспертов и бизнес-ассоциаций, чтобы эти отчисления были за счет уменьшения ЕСВ и НДФЛ, то есть расщепление: если ЕСВ 22%, то возможно предусмотреть, чтобы 2% шли на накопительный уровень, а 20% – на текущую солидарную. То же с НДФЛ: 2% – на накопительный уровень, а 16% – в государственный бюджет», – сказал Гетман.

При этом, как отметил эксперт, государство должно быть регулятором: «Оно должно обеспечивать надежность вкладов граждан, и оптимальным видится, чтобы государство создало систему гарантирования вроде фонда гарантирования вкладов, который обеспечивает депозиты граждан до 200 тыс. грн, и таким образом обеспечивало высокую надежность вкладов граждан».

Также, по мнению координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, государство должно создать свой накопительный фонд, чтобы человек мог выбирать: какой он предпочитает накопительный фонд – частный или государственный.

“Это должен быть выбор человека”, – подчеркнул Гетман.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.