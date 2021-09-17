Эксперт назвал ключевое условие введения накопительной пенсионной системы

Уже в ближайшее время необходимо ввести накопительный уровень пенсионной системы.
Об этом отметил экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман в комментарии Укринформу.
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«Накопительный уровень пенсионной системы следует ввести в ближайшее время – в следующем году или через год, откладывать не стоит. Но есть одно важное уточнение. Взносы, которые будут отсчитываться гражданами в этот накопительный уровень, не должны повышать нагрузку на фонд оплаты труда. Это ключевое условие, по мнению экспертов и бизнес-ассоциаций, чтобы эти отчисления были за счет уменьшения ЕСВ и НДФЛ, то есть расщепление: если ЕСВ 22%, то возможно предусмотреть, чтобы 2% шли на накопительный уровень, а 20% – на текущую солидарную. То же с НДФЛ: 2% – на накопительный уровень, а 16% – в государственный бюджет», – сказал Гетман.
При этом, как отметил эксперт, государство должно быть регулятором: «Оно должно обеспечивать надежность вкладов граждан, и оптимальным видится, чтобы государство создало систему гарантирования вроде фонда гарантирования вкладов, который обеспечивает депозиты граждан до 200 тыс. грн, и таким образом обеспечивало высокую надежность вкладов граждан».
Также, по мнению координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, государство должно создать свой накопительный фонд, чтобы человек мог выбирать: какой он предпочитает накопительный фонд – частный или государственный.
“Это должен быть выбор человека”, – подчеркнул Гетман.
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