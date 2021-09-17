Как адвокат должен проводить первичный финмониторинг - новое положение Минюста

Министерство юстиции Украины 10 сентября приняло приказ № 3201/5 «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины».
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от издательства Юридическая практика об изменениях.
На кого распространяются изменения. Положение распространяется, в частности, на адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусов; субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги, с учетом особенностей деятельности таких субъектов, если они принимают участие, действуя от имени и/или по поручению клиента, в любой финансовой операции и/или помогают клиенту планировать или осуществлять сделку.
Организация первичного финмониторинга
Адвокат, адвокатское бюро, адвокатское объединение должно:
1. назначить ответственного работника с безупречной деловой репутацией (не распространяется на адвокатов, осуществляющих свою деятельность индивидуально);
2. разработать критерии рисков и соответствующие внутренние документы;
3. обеспечить проведение внутренних проверок или аудита проблемных вопросов и признаков ненадлежащей системы управления рисками;
4. разработать и осуществлять меры по надлежащей проверке клиента с целью понимания:
Субъекты, осуществляющие свою деятельность без установления деловых отношений, проводят надлежащую проверку. При проведении независимой проверки должна быть составлена анкета с идентификацией клиента или его представителей (на основании информации от клиента или официальных документов).
Читайте также: Суд и арест банковских счетов. Что нужно знать о штрафах за неуплату коммунальных услуг
Во время установления цели и характера будущих деловых отношений или проведения финансовой операции, а также во время проведения на постоянной основе мониторинга деловых отношений и финансовых операций клиента необходимо:
Если в процессе проверки выявляются активы, имеющие признаки легализации доходов, полученных преступным путем, субъект обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента (лица), их заморозить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалютыВчера, 13:37 - 1772 19
В Украине хлеб может подорожать на 25% – НовакВчера, 05:42 - 1099 11
Витренко рассказал об обязательном условии сертификации «Северного потока-2»Вчера, 11:17 - 796 6
Украина обжалует новый газовый контракт Венгрии и РФВчера, 15:46 - 755 3
Налоговая арестовала 26 млн грн украинца: он купил авто и землю, не подтвердив источник доходаВчера, 18:28 - 7579 2
Налоговая арестовала 26 млн грн украинца: он купил авто и землю, не подтвердив источник доходаВчера, 18:28 - 7579 2
ПриватБанк рекомендовал клиентам привязать номер телефона к паспортуВчера, 10:45 - 2604 1
К концу недели курс доллара развернется на 180 градусов - прогноз экспертаВчера, 21:03 - 2383
В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалютыВчера, 13:37 - 1772 19
Межбанк: почему надо ждать сюрпризов по валютеВчера, 10:40 - 1584
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1555 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 429 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1485 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1062 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1028 5