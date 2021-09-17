Как адвокат должен проводить первичный финмониторинг - новое положение Минюста

Министерство юстиции Украины 10 сентября приняло приказ № 3201/5 «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины».

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На кого распространяются изменения. Положение распространяется, в частности, на адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусов; субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги, с учетом особенностей деятельности таких субъектов, если они принимают участие, действуя от имени и/или по поручению клиента, в любой финансовой операции и/или помогают клиенту планировать или осуществлять сделку.

Организация первичного финмониторинга

Адвокат, адвокатское бюро, адвокатское объединение должно:

1. назначить ответственного работника с безупречной деловой репутацией (не распространяется на адвокатов, осуществляющих свою деятельность индивидуально);

2. разработать критерии рисков и соответствующие внутренние документы;

3. обеспечить проведение внутренних проверок или аудита проблемных вопросов и признаков ненадлежащей системы управления рисками;

4. разработать и осуществлять меры по надлежащей проверке клиента с целью понимания:

сути деятельности клиента,

цели и ожидаемого характера деловых отношений с ним, что позволяет субъекту быть уверенным, что финансовые операции клиента соответствуют имеющейся у субъекта информации о нем,

риск-профиля, включая в случае необходимости источники происхождения его средств/состояний, основания владения/распоряжения ими (прав на них),

установка конечного бенефициарного собственника для выявления подозрительных финансовых операций (деятельности).

Субъекты, осуществляющие свою деятельность без установления деловых отношений, проводят надлежащую проверку. При проведении независимой проверки должна быть составлена анкета с идентификацией клиента или его представителей (на основании информации от клиента или официальных документов).

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Во время установления цели и характера будущих деловых отношений или проведения финансовой операции, а также во время проведения на постоянной основе мониторинга деловых отношений и финансовых операций клиента необходимо:

исследовать содержание деятельности клиента;

оценивать финансовое состояние клиента;

анализировать соответствие финансовых операций клиента собранной информации о таком клиенте, установленным рискам и специфике его деятельности;

определять принадлежность клиента или лица, действующего от его имени, или конечного бенефициарного владельца клиента к политически значимым лицам, членам их семей или лицам, связанным с политически значимыми лицами;

устанавливать цель деловых отношений клиента с субъектом;

выяснять информацию о наличии клиента или лица, действующего от его имени, конечного бенефициарного владельца клиента в перечне лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.

Если в процессе проверки выявляются активы, имеющие признаки легализации доходов, полученных преступным путем, субъект обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента (лица), их заморозить.