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Как адвокат должен проводить первичный финмониторинг - новое положение Минюста

Как адвокат должен проводить первичный финмониторинг - новое положение Минюста

Министерство юстиции Украины 10 сентября приняло приказ № 3201/5 «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины».

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от издательства Юридическая практика об изменениях.

На кого распространяются изменения. Положение распространяется, в частности, на адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусов; субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги, с учетом особенностей деятельности таких субъектов, если они принимают участие, действуя от имени и/или по поручению клиента, в любой финансовой операции и/или помогают клиенту планировать или осуществлять сделку.

Организация первичного финмониторинга

Адвокат, адвокатское бюро, адвокатское объединение должно:

1. назначить ответственного работника с безупречной деловой репутацией (не распространяется на адвокатов, осуществляющих свою деятельность индивидуально);
2. разработать критерии рисков и соответствующие внутренние документы;
3. обеспечить проведение внутренних проверок или аудита проблемных вопросов и признаков ненадлежащей системы управления рисками;
4. разработать и осуществлять меры по надлежащей проверке клиента с целью понимания:

  • сути деятельности клиента,
  • цели и ожидаемого характера деловых отношений с ним, что позволяет субъекту быть уверенным, что финансовые операции клиента соответствуют имеющейся у субъекта информации о нем,
  • риск-профиля, включая в случае необходимости источники происхождения его средств/состояний, основания владения/распоряжения ими (прав на них),
  • установка конечного бенефициарного собственника для выявления подозрительных финансовых операций (деятельности).

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Субъекты, осуществляющие свою деятельность без установления деловых отношений, проводят надлежащую проверку. При проведении независимой проверки должна быть составлена анкета с идентификацией клиента или его представителей (на основании информации от клиента или официальных документов).

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Во время установления цели и характера будущих деловых отношений или проведения финансовой операции, а также во время проведения на постоянной основе мониторинга деловых отношений и финансовых операций клиента необходимо:

  • исследовать содержание деятельности клиента;
  • оценивать финансовое состояние клиента;
  • анализировать соответствие финансовых операций клиента собранной информации о таком клиенте, установленным рискам и специфике его деятельности;
  • определять принадлежность клиента или лица, действующего от его имени, или конечного бенефициарного владельца клиента к политически значимым лицам, членам их семей или лицам, связанным с политически значимыми лицами;
  • устанавливать цель деловых отношений клиента с субъектом;
  • выяснять информацию о наличии клиента или лица, действующего от его имени, конечного бенефициарного владельца клиента в перечне лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.

Если в процессе проверки выявляются активы, имеющие признаки легализации доходов, полученных преступным путем, субъект обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента (лица), их заморозить.

По материалам Finance.UA
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