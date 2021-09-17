Минздрав требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации

Министерство здравоохранения Украины требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации в их больницах. Их могут отстранять от обязанностей на время следствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минздрава.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодня на нескольких врачей уже завели уголовные дела за подделку свидетельств.
«Мы официально направим представление к владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи, — объединенных территориальных общин — с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах», — добавил он.
Если следствие обнаружит, что главный врач не был причастен к махинациям, его возобновят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии больницы и разрыв ее контракта с Национальной службой здоровья.
Напомним, вчера состоялось совещание у президента Украины Владимира Зеленского, по итогам которого Кабмин в ближайшее время должен предложить меры для борьбы с подделкой тестов и сертификатов о вакцинации.
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