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Минздрав требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации

Минздрав требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации

Министерство здравоохранения Украины требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации в их больницах. Их могут отстранять от обязанностей на время следствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минздрава.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодня на нескольких врачей уже завели уголовные дела за подделку свидетельств.

«Мы официально направим представление к владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи, — объединенных территориальных общин — с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах», — добавил он.

Если следствие обнаружит, что главный врач не был причастен к махинациям, его возобновят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии больницы и разрыв ее контракта с Национальной службой здоровья.

Напомним, вчера состоялось совещание у президента Украины Владимира Зеленского, по итогам которого Кабмин в ближайшее время должен предложить меры для борьбы с подделкой тестов и сертификатов о вакцинации.

По материалам РБК-Украина
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