Официально представлен селфифон Xiaomi CIVI по цене 10 766 гривен (фото)

Xiaomi провела в Китае презентацию новой среднебюджетной линейки смартфонов CIVI – с упором на качество снимков с фронтальной камеры и дизайн. Ее открыла модель с одноименным названием. В прошлом месяце Xiaomi объявила об отказе от бренда Mi. Теперь, судя по всему, под нож пошла серия CC, запущена в 2019 году. Новая серия CIVI – ребрендинг линейки CC, пишет tehnofan.com.ua
Новенький Xiaomi CIVI заметно уступает предшественнику CC9 Pro по части возможностей камеры – здесь нет 100+ Мп сенсора или 5-кратной телекамеры, но в нем больше внимания уделили дизайну. Новинка получила изогнутый по краям экран с тонкими рамками, почти не выступающий прямоугольный модуль основной камеры с большим главным сенсором и несколько цветов корпуса.
Характеристики Xiaomi CIVI:
ОС: MIUI 12.5 (Android 11).
В Китае цены Xiaomi CIVI начинаются от 2599 юаней за 8/128 ГБ (10 766 гривен) и достигают 3199 юаней за версию 12/256 ГБ , но цен и сроков для украинского рынка пока нет.
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