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Официально представлен селфифон Xiaomi CIVI по цене 10 766 гривен (фото)

Xiaomi провела в Китае презентацию новой среднебюджетной линейки смартфонов CIVI – с упором на качество снимков с фронтальной камеры и дизайн. Ее открыла модель с одноименным названием. В прошлом месяце Xiaomi объявила об отказе от бренда Mi. Теперь, судя по всему, под нож пошла серия CC, запущена в 2019 году. Новая серия CIVI – ребрендинг линейки CC, пишет tehnofan.com.ua

Новенький Xiaomi CIVI заметно уступает предшественнику CC9 Pro по части возможностей камеры – здесь нет 100+ Мп сенсора или 5-кратной телекамеры, но в нем больше внимания уделили дизайну. Новинка получила изогнутый по краям экран с тонкими рамками, почти не выступающий прямоугольный модуль основной камеры с большим главным сенсором и несколько цветов корпуса.

Характеристики Xiaomi CIVI:

  • Процессор: 6-нм Snapdragon 778G.
  • Память: 8 ГБ + 128 ГБ / 8 ГБ + 256 ГБ / 12 ГБ + 256 ГБ
  • Экран: 6,55 дюймов OLED, Full HD + (1080 × 2400 пикселей), 120 Гц, deltaE 0,36 и 950 нит.
  • Основная камера: тройная – 64 МП, 8 МП (ультраширокоугольная) и 5 МП (портретник аналог 50 мм).
  • Фронтальная камера: 32 Мп (врезана в отверстие по центру экрана).
  • Батарея 4500 мА*ч, поддержка быстрой зарядки 55 Вт.

ОС: MIUI 12.5 (Android 11).

В Китае цены Xiaomi CIVI начинаются от 2599 юаней за 8/128 ГБ (10 766 гривен) и достигают 3199 юаней за версию 12/256 ГБ , но цен и сроков для украинского рынка пока нет.

По материалам Finance.UA
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