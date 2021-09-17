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Вышла новая версия Windows 11

Вышла новая версия Windows 11

Разработчики из Microsoft выпустили Windows 11 Insider Preview Build 22463, предназначенную для участников программы предварительной оценки Windows Insider.

Сборник содержит множество улучшений и исправлений, о которых подробно рассказывается в блоге Windows.

Отмечается, что часть улучшений не появится в первом публичном релизе Windows 11, который станет доступен пятого октября 2021 года – их добавят в более поздние стабильные версии.

Ранее сообщалось, что Microsoft выпустит по меньшей мере семь версий Windows 11. В целом список версий Windows 11 повторяет тот, что в Windows 10, за исключением некоторых случаев. Новая ОС выйдет в таких вариантах:

Windows 11 Home;
Windows 11 Pro;
Windows 11 Pro for Workstations;
Windows 11 Education;
Windows 11 Pro Education;
Windows 11 Enterprise;
Windows 11 Mixed Reality.

По материалам ITsider.
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