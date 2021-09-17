Вышла новая версия Windows 11

Разработчики из Microsoft выпустили Windows 11 Insider Preview Build 22463, предназначенную для участников программы предварительной оценки Windows Insider.
Сборник содержит множество улучшений и исправлений, о которых подробно рассказывается в блоге Windows.
Отмечается, что часть улучшений не появится в первом публичном релизе Windows 11, который станет доступен пятого октября 2021 года – их добавят в более поздние стабильные версии.
Ранее сообщалось, что Microsoft выпустит по меньшей мере семь версий Windows 11. В целом список версий Windows 11 повторяет тот, что в Windows 10, за исключением некоторых случаев. Новая ОС выйдет в таких вариантах:
Windows 11 Home;
Windows 11 Pro;
Windows 11 Pro for Workstations;
Windows 11 Education;
Windows 11 Pro Education;
Windows 11 Enterprise;
Windows 11 Mixed Reality.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалюты9 ч. назад - 1396 18
В Украине хлеб может подорожать на 25% – Новак17 ч. назад - 976 11
Украинцам не стоит рассчитывать на серьезные суммы при накопительной пенсии — экономистВчера, 21:21 - 5376 8
Витренко рассказал об обязательном условии сертификации «Северного потока-2»12 ч. назад - 708 6
В мире заговорили о новом финансовом кризисеПозавчера, 20:46 - 14198 5
Налоговая арестовала 26 млн грн украинца: он купил авто и землю, не подтвердив источник дохода5 ч. назад - 3171 2
Представлен самый дешевый кроссовер Volkswagen20 ч. назад - 2917
Украинцам разрешили оформлять покупку-продажу авто в режиме онлайн14 ч. назад - 2787 2
ПриватБанк рекомендовал клиентам привязать номер телефона к паспорту12 ч. назад - 2272 1
Межбанк: почему надо ждать сюрпризов по валюте12 ч. назад - 1490
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1534 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 422 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1468 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1048 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1020 5