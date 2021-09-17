Вышла новая версия Windows 11

Разработчики из Microsoft выпустили Windows 11 Insider Preview Build 22463, предназначенную для участников программы предварительной оценки Windows Insider.

Сборник содержит множество улучшений и исправлений, о которых подробно рассказывается в блоге Windows.

Отмечается, что часть улучшений не появится в первом публичном релизе Windows 11, который станет доступен пятого октября 2021 года – их добавят в более поздние стабильные версии.

Ранее сообщалось, что Microsoft выпустит по меньшей мере семь версий Windows 11. В целом список версий Windows 11 повторяет тот, что в Windows 10, за исключением некоторых случаев. Новая ОС выйдет в таких вариантах:

Windows 11 Home;

Windows 11 Pro;

Windows 11 Pro for Workstations;

Windows 11 Education;

Windows 11 Pro Education;

Windows 11 Enterprise;

Windows 11 Mixed Reality.