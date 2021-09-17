В налоговой назвали предельный срок уплаты налогов за август

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах и расходах, узнал от Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, что 30 сентября 2021 года последний день уплаты налогов за август:

1. Рентной платы за:

пользование недрами при добыче углеводородного сырья;

пользование радиочастотным ресурсом Украины;

транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами по территории Украины;

транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины;

2. Платы за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан);

3. Налога на доходы физических лиц от налогообложения доходов, начисленных в виде:

процентов на текущий или депозитный банковский счет;

процентов на вклады члена кредитного союза;

4. Налоговым агентом налога на доходы физических лиц в случае, если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) плательщику налога;

5. Налога на добавленную стоимость;

6. Акцизного налога.

А также последний день подачи:

отчета о контролируемых операциях за 2020 год;

уведомления об участии в международной группе компаний за 2020 год.

Справка Finance.ua:

за 2020 год физлица-предприниматели уплатили 52 млрд гривен налогов, из них 37 млрд — плательщики единого налога;

по данным Опендатабот, наибольшее количество денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью (в эту же группу входят и программисты), а также профессиональной, научной и технической деятельностью;