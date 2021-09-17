0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

В налоговой назвали предельный срок уплаты налогов за август

В налоговой назвали предельный срок уплаты налогов за август

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах и расходах, узнал от Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, что 30 сентября 2021 года последний день уплаты налогов за август:

1. Рентной платы за:

  • пользование недрами при добыче углеводородного сырья;
  • пользование радиочастотным ресурсом Украины;
  • транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами по территории Украины;
  • транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины;

2. Платы за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан);

3. Налога на доходы физических лиц от налогообложения доходов, начисленных в виде:

  • процентов на текущий или депозитный банковский счет;
  • процентов на вклады члена кредитного союза;

4. Налоговым агентом налога на доходы физических лиц в случае, если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) плательщику налога;

5. Налога на добавленную стоимость;

6. Акцизного налога.

А также последний день подачи:

  • отчета о контролируемых операциях за 2020 год;
  • уведомления об участии в международной группе компаний за 2020 год.

Справка Finance.ua:

  • за 2020 год физлица-предприниматели уплатили 52 млрд гривен налогов, из них 37 млрд — плательщики единого налога;
  • по данным Опендатабот, наибольшее количество денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью (в эту же группу входят и программисты), а также профессиональной, научной и технической деятельностью;
  • Украина планирует внедрить международный Стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях (CRS Стандарт) в 2023 году.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.