В налоговой назвали предельный срок уплаты налогов за август

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах и расходах, узнал от Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, что 30 сентября 2021 года последний день уплаты налогов за август:
1. Рентной платы за:
2. Платы за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан);
3. Налога на доходы физических лиц от налогообложения доходов, начисленных в виде:
4. Налоговым агентом налога на доходы физических лиц в случае, если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) плательщику налога;
5. Налога на добавленную стоимость;
6. Акцизного налога.
А также последний день подачи:
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