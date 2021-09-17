Сервис автоматической оценки недвижимости сэкономил украинцам более ₴30 миллионов - ФГИУ

Благодаря сервису автоматической оценки недвижимости украинцы сэкономили более 30 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook.
«Сервис автоматической оценки недвижимости работает бесперебойно и оправдывает ожидания народных депутатов, чиновников и, надеюсь, граждан Украины, которые благодаря Сервису уже сэкономили более 30 млн грн. Бесплатная е-справка об оценке недвижимости требуется во время заверения сделок (совершения сделок) по купле-продаже недвижимости, обмену недвижимого имущества или, в некоторых случаях, наследованию. Но исключительно в тех случаях, когда возникает налог на доходы физических лиц. И вот именно когда есть НДФЛ, только тогда необходимо предъявлять справку», — отметила заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Юлия Белова.
Напомним, 29 июня Фонд государственного имущества Украины запустил сервис автоматической оценки объектов недвижимости. Теперь украинцы могут самостоятельно, быстро и бесплатно оценить стоимость своей недвижимости на сайте evaluation.spfu.gov.ua.
Технические возможности сервиса позволяют определить стоимость 18 типов недвижимого имущества при осуществлении операций купли-продажи.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалютыВчера, 13:37 - 1622 18
В Украине хлеб может подорожать на 25% – НовакВчера, 05:42 - 1059 11
Украинцам не стоит рассчитывать на серьезные суммы при накопительной пенсии — экономистПозавчера, 21:21 - 5683 8
Витренко рассказал об обязательном условии сертификации «Северного потока-2»Вчера, 11:17 - 756 6
Украина обжалует новый газовый контракт Венгрии и РФВчера, 15:46 - 671 3
Налоговая арестовала 26 млн грн украинца: он купил авто и землю, не подтвердив источник доходаВчера, 18:28 - 6520 2
Украинцам разрешили оформлять покупку-продажу авто в режиме онлайнВчера, 09:00 - 2944 2
ПриватБанк рекомендовал клиентам привязать номер телефона к паспортуВчера, 10:45 - 2540 1
К концу недели курс доллара развернется на 180 градусов - прогноз экспертаВчера, 21:03 - 2052
В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалютыВчера, 13:37 - 1622 18
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1549 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 428 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1479 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1055 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1028 5