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Сервис автоматической оценки недвижимости сэкономил украинцам более ₴30 миллионов - ФГИУ

Сервис автоматической оценки недвижимости сэкономил украинцам более &#8372;30 миллионов - ФГИУ

Благодаря сервису автоматической оценки недвижимости украинцы сэкономили более 30 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook.

«Сервис автоматической оценки недвижимости работает бесперебойно и оправдывает ожидания народных депутатов, чиновников и, надеюсь, граждан Украины, которые благодаря Сервису уже сэкономили более 30 млн грн. Бесплатная е-справка об оценке недвижимости требуется во время заверения сделок (совершения сделок) по купле-продаже недвижимости, обмену недвижимого имущества или, в некоторых случаях, наследованию. Но исключительно в тех случаях, когда возникает налог на доходы физических лиц. И вот именно когда есть НДФЛ, только тогда необходимо предъявлять справку», — отметила заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Юлия Белова.

Напомним, 29 июня Фонд государственного имущества Украины запустил сервис автоматической оценки объектов недвижимости. Теперь украинцы могут самостоятельно, быстро и бесплатно оценить стоимость своей недвижимости на сайте evaluation.spfu.gov.ua.

Технические возможности сервиса позволяют определить стоимость 18 типов недвижимого имущества при осуществлении операций купли-продажи.

По материалам Укринформ
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