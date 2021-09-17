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Hyundai выпустила линейку миниатюрных персональных компьютеров

Hyundai выпустила линейку миниатюрных персональных компьютеров

Hyundai запустил новую линейку Mini PC – компактных устройств, способных справиться с повседневными задачами большинства пользователей.

Как следует из названия, это устройство является крошечным, размером всего 16,43 см в длину, 13,48 см в ширину и 3,17 см в высоту. Мини-ПК имеет соответствующую своим габаритам вычислительную мощность: редактировать видео в формате 4K и играть в игры с графикой высокой четкости вряд ли получится, но устройство способно справиться с большинством повседневных задач.

Компьютер от Hyundai оснащен процессором Intel Celeron N4020, который обычно встречается в недорогих ноутбуках. Это 6-ваттный чип и имеет два ядра, частоту 2,8 ГГц, до 8 Гб оперативной памяти и графику UHD 600. ПК имеет пассивное охлаждение. Базовая модель имеет оперативную память 4 Гб и 64 Гб памяти для записи.


Фото: Hyundai

Корпус ПК оснащен разъемами HDMI и VGA, двумя выходами USB 2, парой USB 3 и одним Type-C, а также слотом для Micro SD.

Hyundai Mini PC поставляется с Windows 10 Pro и его можно приобрести онлайн по цене от 198,99 долларов.


Фото: Hyundai

По материалам Телеканал 24
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