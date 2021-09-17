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Еще одна страна ужесточила правила въезда для украинцев

Еще одна страна ужесточила правила въезда для украинцев

Румыния ужесточила правила въезда для украинцев. Finance.ua выяснил подробности.

Таким образом, для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих стран (кроме ЕС, ЕЭП, Швейцарской Конфедерации), устанавливается карантинный режим (по домашнему/задекларированной адресу) на 14 дней независимо от того, в какой зоне по уровню распространения COVID-19 находится страна, из которой они прибывают.

Исключения могут быть применены к следующим категориям лиц:

  • лица вакцинированы против вируса COVID-19 (вакцинами, признанными в ЕС, с сертификатами, выданными Украиной исключительно согласно системе «Единый государственный портал электронных услуг» (портал Дія «Diia и мобильные приложения)) и прошло 10 дней с момента завершения полной схемы вакцинации до въезда в Румынию;
  • лица, которые остаются на территории Румынии на срок менее 3 дней / 72 часа (в исключительных/неотложных случаях, что подтверждается документально) и имеют сертификат об отрицательном результате теста RT-PCR на заражение вирусом SARS-CoV-2.
  • дети в возрасте до 6 лет, без необходимости представления отрицательного результата теста RT-PCR;
  • лица, следующие транзитом, если они покидают территорию Румынии не позднее, чем через 24 часа после въезда на территорию страны;
  • трансграничные работники, въезжающие в Румынию из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины, Молдовы, и граждане Румынии, полный список.

В Румынию невозможен въезд с COVID-сертификатами (о вакцинации, тестирование, выздоровление), которые не соответствуют утвержденным в Украине стандартам (постановление КМУ № 954 от 13.09.2021 г.), в соответствии с правилами ЕС (в частности, не загружаются через портал Дія «Diia и мобильные приложения).

По материалам Finance.UA
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