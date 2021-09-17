Еще одна страна ужесточила правила въезда для украинцев

Румыния ужесточила правила въезда для украинцев. Finance.ua выяснил подробности.
Таким образом, для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих стран (кроме ЕС, ЕЭП, Швейцарской Конфедерации), устанавливается карантинный режим (по домашнему/задекларированной адресу) на 14 дней независимо от того, в какой зоне по уровню распространения COVID-19 находится страна, из которой они прибывают.
Исключения могут быть применены к следующим категориям лиц:
В Румынию невозможен въезд с COVID-сертификатами (о вакцинации, тестирование, выздоровление), которые не соответствуют утвержденным в Украине стандартам (постановление КМУ № 954 от 13.09.2021 г.), в соответствии с правилами ЕС (в частности, не загружаются через портал Дія «Diia и мобильные приложения).
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