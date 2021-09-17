Еще одна страна ужесточила правила въезда для украинцев

Румыния ужесточила правила въезда для украинцев. Finance.ua выяснил подробности.

Таким образом, для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих стран (кроме ЕС, ЕЭП, Швейцарской Конфедерации), устанавливается карантинный режим (по домашнему/задекларированной адресу) на 14 дней независимо от того, в какой зоне по уровню распространения COVID-19 находится страна, из которой они прибывают.

Исключения могут быть применены к следующим категориям лиц:

лица вакцинированы против вируса COVID -19 (вакцинами, признанными в ЕС, с сертификатами, выданными Украиной исключительно согласно системе «Единый государственный портал электронных услуг» (портал Дія «Diia и мобильные приложения)) и прошло 10 дней с момента завершения полной схемы вакцинации до въезда в Румынию;

лица, которые остаются на территории Румынии на срок менее 3 дней / 72 часа (в исключительных/неотложных случаях, что подтверждается документально) и имеют сертификат об отрицательном результате теста RT- PCR на заражение вирусом SARS -CoV-2.

дети в возрасте до 6 лет, без необходимости представления отрицательного результата теста RT- PCR ;

лица, следующие транзитом, если они покидают территорию Румынии не позднее, чем через 24 часа после въезда на территорию страны;

трансграничные работники, въезжающие в Румынию из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины, Молдовы, и граждане Румынии, полный список.

В Румынию невозможен въезд с COVID-сертификатами (о вакцинации, тестирование, выздоровление), которые не соответствуют утвержденным в Украине стандартам (постановление КМУ № 954 от 13.09.2021 г.), в соответствии с правилами ЕС (в частности, не загружаются через портал Дія «Diia и мобильные приложения).