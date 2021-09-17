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Apple уточнила особенности работы дисплея iPhone 13 Pro

Apple уточнила особенности работы дисплея iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro и Pro Max обзавелись дисплеями с частотой обновления 120 Гц — но как выяснилось, воспользоваться их преимуществами не так просто. На сайте Apple появилась документация с пояснением, какие именно приложения поддерживают фишку новых флагманов.

Как утверждает компания, разблокировать поддержку режима адаптивной частоты обновления ProMotion должны сами разработчики мобильного софта посредством изменений в файле .plist. Им достаточно добавить один ключ, чтобы снять ограничения кадровой частоты с работы приложений при их запуске на топовых версиях iPhone.

При этом Apple отмечает, что по умолчанию 120-герцевый режим доступен и без обновления кода, но лишь в случае внесения изменений самими разработчиками может быть гарантирована нативная поддержка повышенной частоты.

Кроме того, вендор пообещал в ближайшее время выпустить новую версию iOS 15, в которой будет исправлен баг движка Core Animation. Из-за него некоторые приложения столкнулись с существенным падением производительности. Предстоящий апдейт должен положительно повлиять на работу «пострадавших» программ и игр, но дату выхода прошивки Apple пока не раскрывает.

По материалам 4PDA
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