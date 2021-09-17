Госдолг Украины сократился за месяц почти на полмиллиарда долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2021 года составил 2 485,35 млрд грн или 92,53 млрд долларов. Внешний долг занимает почти 60% в структуре общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение августа 2021 года сумма сократилась в гривневом эквиваленте на 14,28 млрд грн (на 0,6%), а в долларовом – на 0,44 млрд долларов (на 0,5%).

По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1 463,57 млрд грн (58,89% от общей суммы долга) или 54,49 млрд долларов, внутренний долг – 1 021,78 млрд грн (41,11%) или 38,04 млрд долларов.

Государственный долг Украины составил 2 199,97 млрд грн (88,52% от общей суммы долга) или 81,90 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составил 285,38 млрд грн (11,48%) или 10,62 млрд долларов.

Справка Finance.ua: