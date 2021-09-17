Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Средняя рентабельность операционной деятельности средних и крупных предприятий в Украине за январь-июнь 2021 года составила 15,1%. Уровень рентабельности всей деятельности предприятий составляет 11,8%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстата).

По данным статистического ведомства, наиболее рентабельным был вид деятельности временное размещение и организация питания – 37,3%,

Далее по уровню рентабельности идут:

операции с недвижимым имуществом – 25,9%;

информация и телекоммуникации – 18,4%;

оптовая и розничная торговля – 16,3%;

промышленность – 12,8%;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 10,8%;

финансовая и страховая деятельность – 8,9%;

деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 8,1%;

сельское, лесное и рыбное хозяйство – 3,8%;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 2,7%;

здравоохранение – 0,9%.

Некоторые виды деятельности показали отрицательную рентабельность: строительство -0,2%, образование -1,9%, искусство, спорт, развлечения и отдых -37,4%.



Таблица: Госстат

По данным Госстата, за первое полугодие финансовый результат до налогообложения средних и крупных предприятий составил 384,9 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

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