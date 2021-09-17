Цена газа на Украинской энергетической бирже начала снижаться

На прошлой неделе средняя стартовая цена природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) начала снижаться; наибольшее снижение – 3,12% – зафиксировано на ресурс сентября в газотранспортной системе.

Об этом говорится в обзоре рынка природного газа УЭБ.

“Стартовые цены ресурсов имели тенденцию к уменьшению. Наибольшее уменьшение стартовой цены было зафиксировано на ресурс сентября в ГТС: по состоянию на 24 сентября средняя стартовая цена на продажу составляла 27 826 грн, что на 3,12% меньше, чем 20 сентября. Данная тенденция прослеживалась и на другие ресурсы», – говорится в сообщении.

На Украинской энергетической бирже торговали ресурсом сентября, октября и ноября. В общем, на прошлой неделе заявки на покупку и продажу природного газа формировали 14 компаний, среди них – «Нафтогаз Трейдинг», «Крафт Энерджи», «Укрэнергоэкспорт», ПГНК.

Отмечается, что «Нафтогаз Трейдинг» формировал позиции как на продажу, так и на покупку. Компания реализовала 20 тыс. кубометров ресурса сентября на торгах 24 сентября.

На краткосрочном рынке в течение недели реализовано 12 тыс. кубометров газа. Этот объем топлива был продан на внутрисуточном рынке (ВСР) в ГТС. Последняя котировочная цена составляла 26 750 грн за 1 тыс. кубометров.

В Европе самые низкие котировки наблюдались на хабе TTF: 67,41 евро/МВт-ч. по состоянию на 24 сентября. На остальных хабах спотовая цена была выше – до 71,64 евро/МВт-ч. на хабе TGE/POLPX. В УЭБ отметили, что цены выросли вследствие увеличения спроса и низкого предложения за техническое обслуживание газовых скважин в Северном море в Великобритании.