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Цена газа на Украинской энергетической бирже начала снижаться

Цена газа на Украинской энергетической бирже начала снижаться

На прошлой неделе средняя стартовая цена природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) начала снижаться; наибольшее снижение – 3,12% – зафиксировано на ресурс сентября в газотранспортной системе.

Об этом говорится в обзоре рынка природного газа УЭБ.

“Стартовые цены ресурсов имели тенденцию к уменьшению. Наибольшее уменьшение стартовой цены было зафиксировано на ресурс сентября в ГТС: по состоянию на 24 сентября средняя стартовая цена на продажу составляла 27 826 грн, что на 3,12% меньше, чем 20 сентября. Данная тенденция прослеживалась и на другие ресурсы», – говорится в сообщении.

На Украинской энергетической бирже торговали ресурсом сентября, октября и ноября. В общем, на прошлой неделе заявки на покупку и продажу природного газа формировали 14 компаний, среди них – «Нафтогаз Трейдинг», «Крафт Энерджи», «Укрэнергоэкспорт», ПГНК.

Отмечается, что «Нафтогаз Трейдинг» формировал позиции как на продажу, так и на покупку. Компания реализовала 20 тыс. кубометров ресурса сентября на торгах 24 сентября.

На краткосрочном рынке в течение недели реализовано 12 тыс. кубометров газа. Этот объем топлива был продан на внутрисуточном рынке (ВСР) в ГТС. Последняя котировочная цена составляла 26 750 грн за 1 тыс. кубометров.

В Европе самые низкие котировки наблюдались на хабе TTF: 67,41 евро/МВт-ч. по состоянию на 24 сентября. На остальных хабах спотовая цена была выше – до 71,64 евро/МВт-ч. на хабе TGE/POLPX. В УЭБ отметили, что цены выросли вследствие увеличения спроса и низкого предложения за техническое обслуживание газовых скважин в Северном море в Великобритании.

По материалам Укринформ
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