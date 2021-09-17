Минагрополитики призывает украинцев инвестировать в землю

Украинцам стоит инвестировать в землю, поскольку этот ресурс всегда будет формировать дополнительную стоимость.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.
«Независимо от того, что будет происходить в мире: коронавирус, мировые экономические кризисы – что угодно, тот, кто первый инвестирует и приобретает землю, в любом случае будет в выигрыше… $150 000 – это 100 га земли, где вы можете в год вырастить, к примеру, 380 тонн пшеницы, продать из расчета $270/1 тонну. И в результате получить доход в размере $100 000. Это – возможности современного украинского фермера», – считает Лещенко.
В сообщении напоминается, что агросектор сегодня – это 20% ВВП и 50% валютной выручки.
Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
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