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Минагрополитики призывает украинцев инвестировать в землю

Минагрополитики призывает украинцев инвестировать в землю

Украинцам стоит инвестировать в землю, поскольку этот ресурс всегда будет формировать дополнительную стоимость.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

«Независимо от того, что будет происходить в мире: коронавирус, мировые экономические кризисы – что угодно, тот, кто первый инвестирует и приобретает землю, в любом случае будет в выигрыше… $150 000 – это 100 га земли, где вы можете в год вырастить, к примеру, 380 тонн пшеницы, продать из расчета $270/1 тонну. И в результате получить доход в размере $100 000. Это – возможности современного украинского фермера», – считает Лещенко.

В сообщении напоминается, что агросектор сегодня – это 20% ВВП и 50% валютной выручки.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла закон о стимулировании хозяйств фермеров моложе 35 лет (законопроект № 4046);
  • граждане Украины, которые владеют движимым или недвижимым имуществом, должны платить обязательные налоги. В частности, владельцы земельных участков ежегодно обязаны уплачивать земельный налог, кроме случаев, когда они освобождаются от такой платы.

Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Mind
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