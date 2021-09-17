На смартфонах Xiaomi появилась одна из главных фишек iPhone

В прошлом месяце стало известно о работе Xiaomi над созданием iOS-подобных виджетов для MIUI. И вот уже сейчас участники бета-тестирования могут опробовать свежую разработку китайской компании.

Об этом заявила сама Xiaomi на своей же странице в соцсети Weibo. В посте компания указала, что доступ к новым виджетам есть у тех пользователей, устройства которых работают под управлением MIUI China Beta ROM.

Стоит отметить, что виджеты для MIUI выглядят очень похоже на подобные на iPhone. Таким образом, владельцы смартфонов Xiaomi также могут опробовать на себе одну из главных «фишек» яблочных телефонов и планшетов.

Важно понимать, что новая функция находится на стадии тестирования. А потому прямо сейчас с ней умеет работать лишь малая часть приложений, разработанных самой китайской компанией. Поддержка сторонних программ, скорее всего, появится ближе к официальному релизу.