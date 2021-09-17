0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 120 0

На смартфонах Xiaomi появилась одна из главных фишек iPhone

На смартфонах Xiaomi появилась одна из главных фишек iPhone

В прошлом месяце стало известно о работе Xiaomi над созданием iOS-подобных виджетов для MIUI. И вот уже сейчас участники бета-тестирования могут опробовать свежую разработку китайской компании.

Об этом заявила сама Xiaomi на своей же странице в соцсети Weibo. В посте компания указала, что доступ к новым виджетам есть у тех пользователей, устройства которых работают под управлением MIUI China Beta ROM.

Стоит отметить, что виджеты для MIUI выглядят очень похоже на подобные на iPhone. Таким образом, владельцы смартфонов Xiaomi также могут опробовать на себе одну из главных «фишек» яблочных телефонов и планшетов.

Важно понимать, что новая функция находится на стадии тестирования. А потому прямо сейчас с ней умеет работать лишь малая часть приложений, разработанных самой китайской компанией. Поддержка сторонних программ, скорее всего, появится ближе к официальному релизу.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.