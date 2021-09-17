Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне на межбанке не изменился, на других же сегментах валютного рынка он едва заметно снизился на 0,1−0,2%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,70 до 26,64 грн (-0,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время не изменились, и остались вблизи 26,68/26,70.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 26,62/26,80 до 26,61/26,80 (-0,1%/—). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Доллар к гривне нашел свое временное равновесие вблизи текущих уровней, говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

«Расти доллару не позволяет недостаточный спрос на валюту. А заметно падать — покупки валюты НБУ при приближении к уровню 26,5. На начавшейся неделе я не ожидаю заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7 грн, а наличный доллар в банках — 26,6/26,8 грн», — прогнозирует эксперт.

«Во вторник состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 72 месяца. Вероятно, что иностранных инвесторов заинтересуют долгосрочные бонды и они примут участие в данном размещении. На прошлой неделе они впервые с апреля увеличили свои вложения в эти бумаги на 0,93 млрд грн — до 95,87 млрд. Появилась надежда, что нерезиденты не начнут выводить свои средства в материнские юрисдикции и гривна не окажется под давлением», — отмечает аналитик RoboForex, Андрей Гойлов.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что из ранее полученных от МВФ 2,7 млрд долларов США 1,0 млрд будет направлен на выкуп украинских еврооблигаций. Погашение пройдет в эту среду. Это будут самые крупные выплаты по внешнему долгу в нынешнем году.

«Полагаю, что на текущей неделе доллар США к гривне закрепится за уровнем в 26,70 и продолжит рост к 27,00. Единая европейская валюта, вероятно, поднимется до отметки 31,75», — прогнозирует Гойлов.