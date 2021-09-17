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Цена на газ в октябре у разных поставщиков (инфографика)

Цена на газ в октябре у разных поставщиков (инфографика)

Газоснабжающие компании Украины изменили тарифы на газ для населения в октябре. Напомним, в сентябре цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно более выгодными.

Самый низкий тариф неизменно уже несколько месяцев остается на уровне 7,99 гривны за кубометр газа, что на 19 копеек выше самого низкого годового предложения.

Самый высокий тариф предложил поставщик «Енергія країни» — 31,06 гривны за кубометр газа, что на 10,1 гривны больше их сентябрьского тарифа.

Напомним, большинство поставщиков в сентябре отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом «Твой Газсбыт», на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячного тарифа и «Нафтогаз Украины».

Тарифы на газ поставщика последней надежды. Годовой тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр газа. В сентябре тариф составлял 12 гривен за кубометр газа, что на 22 копейки меньше, чем в августе. Августовский тариф был на уровне 11,78 гривны за кубометр газа.

Справка Finance.ua:

  • если незаконно отключили газ: если потребитель исправно платил и не нарушал правил безопасности пользования газом, то отключение газа является незаконным. «Если бытовой потребитель не произвел оплату за потребленный природный газ, поставщик имеет право осуществить мероприятия по прекращению поставки природного газа потребителю путем направления покупателю письменного уведомления с требованием самостоятельно прекратить потребление природного газа за счет перекрытия запорного устройства перед газовым прибором и допустить представителя поставщика по предъявлению служебного удостоверения на объект для пломбирования запорных устройств», — сказано в сообщении Координационного центра по предоставлению правовой помощи;
  • в уведомлении о прекращении потребления природного газа поставщик должен указать основания и дату прекращения газопотребления, которая не может быть ранее чем через 3 дня после даты получения уведомления.
По материалам Finance.UA
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