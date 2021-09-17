Цена на газ в октябре у разных поставщиков (инфографика)

Газоснабжающие компании Украины изменили тарифы на газ для населения в октябре. Напомним, в сентябре цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно более выгодными.
Самый низкий тариф неизменно уже несколько месяцев остается на уровне 7,99 гривны за кубометр газа, что на 19 копеек выше самого низкого годового предложения.
Самый высокий тариф предложил поставщик «Енергія країни» — 31,06 гривны за кубометр газа, что на 10,1 гривны больше их сентябрьского тарифа.
Напомним, большинство поставщиков в сентябре отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом «Твой Газсбыт», на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячного тарифа и «Нафтогаз Украины».
Тарифы на газ поставщика последней надежды. Годовой тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр газа. В сентябре тариф составлял 12 гривен за кубометр газа, что на 22 копейки меньше, чем в августе. Августовский тариф был на уровне 11,78 гривны за кубометр газа.
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