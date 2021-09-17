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НБУ меняет требования к банкам по хранению запасов наличности

НБУ меняет требования к банкам по хранению запасов наличности

Национальный банк расширил возможности уполномоченных банков эффективно проводить операции с запасами наличности.

НБУ для более эффективного проведения операций с запасами наличности, в частности:

  • определил процент присутствия уполномоченных банков в регионе, что обуславливается сроком деятельности в статусе уполномоченного банка;
  • определил требования и обязательства для уполномоченных банков по установлению лимитов наличности на хранении;
  • усовершенствовал подходы к порядку перемещения запасов наличности на хранении между подразделениями уполномоченного банка;
  • ужесточил требования к перевозкам уполномоченными банками запасов наличности большегрузным оперативным автотранспортом (с 1 января 2023 года);
  • усовершенствовал форму предоставления информации о техническом состоянии хранилищ и помещений кассового узла уполномоченных банков.

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На сегодня функции хранения запасов наличности НБУ и проведения операций с ними выполняют 5 уполномоченных банков:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ПУМБ;
  • Укрсиббанк.

Также для обеспечения контроля за организацией кассовой работы уполномоченными банками Национальный банк будет проводить проверки уполномоченных банков по вопросам организации и проведения операций с запасами наличности на хранение, порядка их хранения и использования для организации наличного денежного обращения во время обслуживания банков.

Соответствующие нормы содержит постановление НБУ №95 от 17 сентября 2021 года, которое вступает в силу с 15 февраля 2022 года.

Принятие нового положения — это продолжение работы регулятора в направлении развития делегированной модели организации наличного обращения в Украине. Содержание делегированной модели организации наличного обращения заключается в том, что НБУ делегирует часть функций по обеспечению наличными регионов другим участникам рынка – банкам, Cash-in-Transit-компаниям (СІТ-компаниям).

Справка Finance.ua:

  • с 2016 года в Украине началась реализация Концепции организации наличного обращения, которая предусматривает переход от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая существовала в Украине, на делегированную модель. Эта модель применяется в Великобритании, Бразилии, Нидерландах, Финляндии и Швеции;
  • Национальный банк постепенно передает часть своих запасов на хранение уполномоченным банкам для обеспечения наличными областей Украины;
  • обеспечение наличного обращения в регионах уже частично осуществляется инфраструктурой уполномоченных банков и с привлечением третьих участников (СІТ-компаний) по правилам и под контролем Национального банка. В перспективе в собственности Национального банка останутся только два кассовых центра, которые будут обеспечивать хранение банкнот и монет в резервных фондах, запасах наличности и подкрепление банков, уполномоченных банков и третьих участников наличного цикла – в Киеве и Львове.
По материалам Finance.UA
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