НБУ меняет требования к банкам по хранению запасов наличности

Национальный банк расширил возможности уполномоченных банков эффективно проводить операции с запасами наличности.
НБУ для более эффективного проведения операций с запасами наличности, в частности:
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На сегодня функции хранения запасов наличности НБУ и проведения операций с ними выполняют 5 уполномоченных банков:
Также для обеспечения контроля за организацией кассовой работы уполномоченными банками Национальный банк будет проводить проверки уполномоченных банков по вопросам организации и проведения операций с запасами наличности на хранение, порядка их хранения и использования для организации наличного денежного обращения во время обслуживания банков.
Соответствующие нормы содержит постановление НБУ №95 от 17 сентября 2021 года, которое вступает в силу с 15 февраля 2022 года.
Принятие нового положения — это продолжение работы регулятора в направлении развития делегированной модели организации наличного обращения в Украине. Содержание делегированной модели организации наличного обращения заключается в том, что НБУ делегирует часть функций по обеспечению наличными регионов другим участникам рынка – банкам, Cash-in-Transit-компаниям (СІТ-компаниям).
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