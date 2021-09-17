В Украине проверят написание имен в загранпаспортах

Пока нет необходимости в изменении транслитерации, но время от времени такие правила нужно пересматривать.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила председатель Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.
Украинский язык в международном транслитерационном стандарте есть еще с 1995 года. Эту международную стандартную таблицу транслитерирования не будут пересматривать в ближайшее время.
Мы просто еще раз сверим, соответствуют ли наши транслитерационные практики международным. Если же произошли какие-то изменения, мы просто унифицируем с международными стандартами,
— объяснила Демская.
Комиссия будет смотреть, насколько гармонизировано с международными правилами записывают имена украинцев.
«Как получится на практике — посмотрим, какие решения примет комиссия, какие будут рекомендации Института украинского языка», — подчеркнула чиновница.
Отметим, согласно закону, комиссия должна обсуждать свои решения с Институтом украинского языка и другими научными учреждениями, которые занимаются языком.
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