В Украине проверят написание имен в загранпаспортах

Пока нет необходимости в изменении транслитерации, но время от времени такие правила нужно пересматривать.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила председатель Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

Украинский язык в международном транслитерационном стандарте есть еще с 1995 года. Эту международную стандартную таблицу транслитерирования не будут пересматривать в ближайшее время.

Мы просто еще раз сверим, соответствуют ли наши транслитерационные практики международным. Если же произошли какие-то изменения, мы просто унифицируем с международными стандартами,

— объяснила Демская.

Комиссия будет смотреть, насколько гармонизировано с международными правилами записывают имена украинцев.

«Как получится на практике — посмотрим, какие решения примет комиссия, какие будут рекомендации Института украинского языка», — подчеркнула чиновница.

Отметим, согласно закону, комиссия должна обсуждать свои решения с Институтом украинского языка и другими научными учреждениями, которые занимаются языком.