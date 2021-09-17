НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $22,5 миллиона

Национальный банк на прошлой неделе купил на межбанковском валютном рынке 22,5 млн долл.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Согласно результатам валютных интервенций по единому курсу, Национальный банк с 20 по 24 сентября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 22,5 млн долл. Всего с начала 2021 года Нацбанк купил на межбанке 1,661 млрд долл., продал – 197 млн долл.
В 2020 году Национальный банк приобрел 4,929 млрд долл., продал – 3,891 млрд долл.
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