НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $22,5 миллиона

Национальный банк на прошлой неделе купил на межбанковском валютном рынке 22,5 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций по единому курсу, Национальный банк с 20 по 24 сентября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 22,5 млн долл. Всего с начала 2021 года Нацбанк купил на межбанке 1,661 млрд долл., продал – 197 млн долл.

В 2020 году Национальный банк приобрел 4,929 млрд долл., продал – 3,891 млрд долл.