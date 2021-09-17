В Слуге народа назвали «плюсы» и «минусы» проекта Государственного бюджета-2022

Проект Государственного бюджета-2022 содержит свои «плюсы» и «минусы», но в целом его можно назвать бюджетом развития. А решение не увеличивать выплаты на рождение ребенка будет пересмотрено.
Об этом в эфире телеканала Обозреватель рассказал народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Алексей Устенко. Он добавил, что в бюджете предусмотрены средства на развитие инфраструктуры и диджитализацию страны.
«В бюджете много позитивных вещей, поэтому можно сказать, что это бюджет развития», — подчеркнул он.
Среди «плюсов» документа нардеп назвал следующие:
Он также назвал минусы:
«Мы понимаем, что это очень важно, потому что демографическая ситуация у нас такая, как она есть — украинцев из года в год становится только меньше. На одного работающего у нас уже один пенсионер. Поэтому мы должны стимулировать рождаемость».
В этом контексте нардеп сообщил, что его личные правки в бюджет будут касаться именно этого. «Думаю, мы сможем найти средства, например, путем уменьшения сумм на содержание некоторых государственных чиновников или государственного аппарата, на содержание Верховной Рады или на некоторые министерства, которые не показывают должной эффективности».
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