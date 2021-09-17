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Западных инвесторов интересуют три блока вопросов относительно бизнес-климата в Украине — Милованов

Западных инвесторов интересуют три блока вопросов относительно бизнес-климата в Украине — Милованов

Западные инвесторы отмечают позитивные изменения в бизнес-климате Украины.

Об этом в программе «Взгляд с Банковой» телеканала «Дом» заявил советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов.

Он сообщил, что встречи с инвесторами происходят во время всех поездок как Президента Украины, так и других высокопоставленных чиновников. Советник главы Офиса Президента отметил, что ранее на таких встречах иностранные инвесторы жаловались на трудности ведения бизнеса в Украине.

При этом за последний год тематика обсуждаемых вопросов изменилась.

«Бизнес не жалуется. Даже вот в Вашингтоне, например, Уилл Каргилл (основатель компании „Каргилл“. — Ред.) говорил, что это первый раз, когда все хорошо с возвратом НДС, что мы раньше начинали с претензий, а сейчас мы без претензий. И тогда бизнес обсуждает проекты, они пытаются понять приоритеты Украины, политиков, представителей бизнеса внутри Украины, и пытаются свои инвестиционные и торговые проекты адаптировать к этим приоритетам. То есть такие встречи становятся более конкретными. Происходит разговор о конкретных отраслях и проектах в этих отраслях», — рассказал Милованов.

Он подчеркнул, что любые инвесторы заинтересованы в прибыли. И если Украина даст им возможность зарабатывать деньги, они будут инвестировать.

Милованов отметил, что в связи с этим на встречах с руководством Украины инвесторов интересуют три блока вопросов.

«Первый — какие риски здесь, чем меньше у нас рисков, тем меньше прибыли хотят инвесторы, тем более это выгодно для нас. Потому что, если есть риск, инвестор хочет перекрыть этот риск большей прибылью… Потом всегда есть вопрос о судебной системе, бизнес-климате, защите прав собственности. И третий блок — есть всегда вопросы о МВФ, о макроэкономической ситуации, о стабильности, о курсе валют, об инфляции. Вот эти три группы вопросов есть», — отметил он, добавив, что чем более позитивные ответы на эти вопросы, тем больший интерес у инвесторов заходить в Украину.

«Тем меньше они хотят прибыли, то есть тем дешевле для нас капитал», — резюмировал президент Киевской школы экономики.

По материалам Укринформ
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