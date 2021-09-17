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Украинский лоукостер анонсировал новый рейс

Украинский лоукостер анонсировал новый рейс

Новый украинский лоукостер Bees Airline анонсировал, что с 14 октября открывается регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой, сообщает пресс-служба компании.

Finance.ua как портал, который учит экономить на путешествиях, рассказывает о ценах на билеты.

«14 октября мы открываем регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой. Вылет из Киева — аэропорт „Киев“ (Жуляны) им. Сикорского», — сказано в сообщении.

Стоимость билета – 640 грн. В стоимость входит перевозка ручной клади до 7 кг с габаритами до 55×40×23 см. Дополнительно сверх нормы можно взять с собой небольшую сумку или сумку для ноутбука.

График рейсов – этот маршрут авиакомпания будет обслуживать с частотой пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Как прокомментировал avianews.com гендиректор Bees Airline Евгений Хайнацкий, выйти на внутренний рынок только сейчас Bees Airline решил потому, что летом все его самолеты были в работе на международных рейсах.

«Аэропорт Одесса построил новый терминал, ввел в эксплуатацию полосу с самым современным оборудованием. Благодаря этому должны быть практически исключены проблемы с задержками рейсов по метеопричинам из-за очень частых туманов осенью и зимой», — сообщил топ-менеджер выбор города для первого внутреннего маршрута.

Справка Finance.ua:

  • ранее стало известно, что украинский лоукостер Bees Airline этой осенью запускает четыре новых международных маршрута из аэропортов Киева (Жуляны) и Одессы;
  • также Bees Airline получил права на выполнение чартерных рейсов по 12 маршрутам в зимний период.

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По материалам Finance.UA
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