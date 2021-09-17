Украинский лоукостер анонсировал новый рейс

Новый украинский лоукостер Bees Airline анонсировал, что с 14 октября открывается регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой, сообщает пресс-служба компании.
Finance.ua как портал, который учит экономить на путешествиях, рассказывает о ценах на билеты.
«14 октября мы открываем регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой. Вылет из Киева — аэропорт „Киев“ (Жуляны) им. Сикорского», — сказано в сообщении.
Стоимость билета – 640 грн. В стоимость входит перевозка ручной клади до 7 кг с габаритами до 55×40×23 см. Дополнительно сверх нормы можно взять с собой небольшую сумку или сумку для ноутбука.
График рейсов – этот маршрут авиакомпания будет обслуживать с частотой пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Как прокомментировал avianews.com гендиректор Bees Airline Евгений Хайнацкий, выйти на внутренний рынок только сейчас Bees Airline решил потому, что летом все его самолеты были в работе на международных рейсах.
«Аэропорт Одесса построил новый терминал, ввел в эксплуатацию полосу с самым современным оборудованием. Благодаря этому должны быть практически исключены проблемы с задержками рейсов по метеопричинам из-за очень частых туманов осенью и зимой», — сообщил топ-менеджер выбор города для первого внутреннего маршрута.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам в Польше предлагают зарплату в 78 тыс. грн: кто востребованВчера, 08:38 - 21631 13
Витренко рассказал об обязательном условии сертификации «Северного потока-2»Около часа назад - 240 4
В Украине хлеб может подорожать на 25% – Новак7 ч. назад - 509 4
Украинцам не стоит рассчитывать на серьезные суммы при накопительной пенсии — экономистВчера, 21:21 - 2984 4
В мире заговорили о новом финансовом кризисеПозавчера, 20:46 - 12632 4
По всей Украине дорожают «однушки»: цены по регионамВчера, 20:50 - 4554
Украинцам не стоит рассчитывать на серьезные суммы при накопительной пенсии — экономистВчера, 21:21 - 2984 4
BMW отказывается выпускать электромобили с большим запасом ходаВчера, 17:33 - 1858
Ставки по автокредитам снизились в 1,5-2 раза: банкиры объяснили причинуВчера, 16:04 - 1736 1
Украинцам разрешили оформлять покупку-продажу авто в режиме онлайн3 ч. назад - 1525 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1457 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 410 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1417 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1018 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1007 5