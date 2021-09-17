Андрей Дубас: банкопада не будет. Что сегодня творится с банками в Украине

В последнее время в СМИ довольно часто встречается информация о том, что в Украине начинается еще один этап массового закрытия банков.

Как человек, работающий непосредственно с банковскими учреждениями, считаю своим долгом высказаться по этому поводу и опровергнуть существование такой тенденции.

В июне этого года Национальный банк обнародовал отчет, в котором сообщил, что финансовый сектор продемонстрировал высокий уровень устойчивости и прошел кризисный период без значительных потерь. Это позволило Регулятору заявить даже о постепенном сворачивании антикризисных мер.

За последние три года в нашем государстве неплатежеспособными признаны только 3 банковских учреждения. Эта цифра ни в какое сравнение не идет с ситуацией 2014–2018 годов, когда с рынка было выведено 105 банков. К тому же данные три банка имели внутренние проблемы, и это точно не были явления системного характера.

«Мисто Банк» и банк «Аркада» решением НБУ отнесены к категории неплатежеспособных «в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня» из-за потери основных активов.

А банк “Земельный капитал” – «в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами ввиду недостаточности средств».

Алгоритм НБУ в отношении проблемных банков

Проблемы в отдельных банках возникают сегодня по разным причинам, публично они не обсуждаются, поскольку это прежде всего вопрос банковской тайны.

И хотя некоторые обвиняют Нацбанк в том, что наш финансовый рынок зарегулирован… На самом деле требования регуляторов экономически развитых стран не менее, а иногда и более жесткие, чем в Украине.

Банковская система в мире развивается постоянно, появляются новые вызовы. Соответственно совершенствуются и нормативы, регулирующие ее деятельность.

Требования НБУ по докапитализации, ликвидности или легальности происхождения капитала – это обычная практика для любой страны со здоровой банковской системой. В Украине тоже за последние пять лет банки к этому привыкли.

Также хочу подчеркнуть, что вопросы проблемных банков у нас решаются абсолютно цивилизованно. У Национального банка Украины имеются инструменты, позволяющие такому банку справиться с кризисной ситуацией.

Например, кредит рефинансирования, который может получить банк от НБУ при возникновении проблемы разрыва ликвидности.

Кроме того, если Нацбанк сам видит по нормативам, что у финансового учреждения возникли проблемы, он вызывает менеджмент или владельцев банка и после обсуждения ситуации принимает соответствующее решение.

Чаще всего пишется программа возобновления деятельности банка, которая по понятным причинам находится под грифом банковской тайны. Определяется время на оздоровление учреждения. Если за этот срок ситуация не улучшается, НБУ принимает решение о выводе банка с рынка.

Кроме этого, начиная с 2018 года Национальный банк проводит ежегодную оценку банков, которая состоит из оценки качества активов и стресс-тестирования.

В середине сентября НБУ обнародовал нынешние результаты оценки и подтвердил, что «банковский сектор на данный момент достаточно устойчив и готов к запланированному повышению требований к капиталу, несмотря на влияние прошлогоднего кризиса».

А ряду банков указано на необходимость принятия мер для усиления своей устойчивости к возможным кризисным явлениям в дальнейшем.

Что же творится с банковским рынком

О том, что условия, в которых работают украинские банки, дают им возможность развиваться, свидетельствуют, в частности, такие показатели. Украинские банки в январе-июле этого года выдали ипотечных кредитов на 4,4 млрд грн, что втрое превышает сумму ипотек и в 2,3 раза их количество за 7 месяцев прошлого года.

В январе-августе чистая прибыль украинских банков составила 45,592 млрд грн, что на 39,7% больше, чем годом ранее. Этому значительно поспособствовали государственные программы. Но не будем забывать, что мы уже второй год живем в условиях пандемии, перманентных запретов и карантинов.

Украинская банковская система продемонстрировала в этот кризисный период свою жизнеспособность и запас прочности. В большой степени благодаря системной работе НБУ по соблюдению нормативов, которые для некоторых видятся слишком строгими.

Сегодня украинские банки конкурируют между собой в разных сегментах, стараются быть инновационными, соответствовать условиям времени. У одних может быть дешевле кредитование для бизнеса, у других – более клиентоориентированный сервис, некоторые развивают цифровые технологии с мобильным банкингом или работают исключительно с юридическими лицами.

Но банк «Аркада», «Мисто Банк» та банк «Земельный Капитал», как я уже говорил, были выведены с рынка не из-за конкуренции.

Почему не спешат покупать банки в Украине

Почему же тогда на украинские банки не так много покупателей, часто слышу этот вопрос. И хотя массового явления распродажи банков не наблюдается, некоторые финучреждения в прошлом году были проданы, то есть сменили собственника.

Яркий пример – «Юнекс Банк», принадлежавший Вадиму Новинскому, приобрел гендиректор и основатель Dragon Capital Томаш Фиала.

Определенный интерес владельцев к рассмотрению возможности продажи своего банка вызвало прошлогоднее заявление руководителя Укрпочты Игоря Смелянского о намерении Укрпочты купить банк, но пока что это заявление осталось только на словах.

Банковская система — ключевое звено экономики, но инвестиционный климат в государстве определяют прежде всего другие факторы.

Так, по последним данным, с начала года индекс инвестиционной привлекательности Украины несколько вырос – с 2,4 до 2,84 балла (по пятибалльной шкале). Причинами невысокой инвестиционной привлекательности эксперты называют кризис судопроизводства, отсутствие верховенства права, успехов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики. А по умолчанию, основная причина – это война на востоке Украины. То есть, как видим, причины далеко не в плохой работе банковской системы.

Кстати, недавно одно из ведущих рейтинговых агентств мира Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «В» и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный». Раньше же эти показатели были гораздо хуже.

Но рейтинги важны больше для иностранных инвесторов. А для украинского инвестора, который хотел бы приобрести финансовое учреждение, часто возникает другая проблема – проблема происхождения капитала.

Убежден, что налоговая амнистия, которая стартовала в Украине в сентябре, будет способствовать решению этой проблемы и в целом улучшению инвестиционного климата путем отечественного инвестора.

Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков