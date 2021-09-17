ГФС ликвидировала межрегиональный «конвертцентр» с оборотом более 1,5 млрд грн

Сотрудники Г У ДФС в г. Киеве разоблачили группу лиц в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Установлено, что указанная группа проводила документальное оформление приобретения табачных изделий, алкогольной продукции и продуктов питания у СХД-производителей и дистрибьюторов указанной продукции. Используя транзитные подконтрольные предприятия, осуществлялась подмена номенклатуры товаров, с целью дальнейшей регистрации и документального оформления товаров (работ, услуг), необходимых индивидуально для каждого клиента «конвертцентра».

Денежные средства, которые пользователи схемы перечисляли на расчетные счета подконтрольных транзитных предприятий, в дальнейшем перечисляли на счета других лиц и переводились в наличные.



Фото: ГФС

Предприятия реального сектора экономики таким образом безосновательно завышали налоговый кредит по НДС и расходы, в результате чего уменьшалась база налогообложения, что приводило к уклонению от уплаты налогов.

«Участники „конвертцентра“ с целью прикрытия своей незаконной деятельности использовали корпоративные права 88 „транзитно-конвертационных“ СХД. На данный момент уже установлено 14 основных СХД-выгодополучателей, которые воспользовались услугами данного „конвертцентра“. Общий объем проконвертированных средств за период 2020—2021 гг. составил более 1,5 млрд грн, потери в государственный бюджет составляют около 250 млн грн.», — отметил начальник Главного управления борьбы с финансовыми преступлениями Ткаченко В. М.



Фото: ГФС

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, печати, мобильные телефоны в количестве 38 шт. и денежные средства в разных валютах в эквиваленте более 2,5 млн гривен.

Изъятые в ходе проведения следственных действий вещи и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.