Галущенко сказал, когда Украина будет в ТОП-5 стран Европы с наибольшей долей чистой энергии

В Министерстве энергетики рассчитывают, что Украина к 2035 году войдет в первую пятерку стран Европы с наибольшей долей чистой энергии.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.
«Усиление энергетической безопасности и эффективное преодоление изменения климата – общие цели для Украины и Европы. Рассчитываем, что к 2035 году Украина войдет в ТОП-5 стран Европы с наибольшей долей чистой энергии», – отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Он отметил, что интеграция украинского и европейского энергорынков – это взаимовыгодный процесс, который будет способствовать диверсификации маршрутов поставки электроэнергии, увеличит гибкость и устойчивость энергетической системы Европы и будет способствовать ее декарбонизации.
«Только солидарность государств Европейского региона перед вызовами настоящего может быть залогом энергетической и геополитической безопасности», – добавил Галущенко.
Напомним, синхронизация украинской энергосистемы с европейской сетью ENTSO-E будет способствовать энергетической стабильности на континенте.
ENTSO-E – европейская сеть, объединяющая 43 операторов системы передачи электроэнергии в 36 странах.
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