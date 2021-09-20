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Более $600 млн: сколько вывели украинские пользователи Payoneer на счета ПриватБанка и monobank

Более $600 млн: сколько вывели украинские пользователи Payoneer на счета ПриватБанка и monobank

Генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев поделился объемами платежей в рамках Payoneer for Banks в Украине и мире.

С его слов, за апрель-июнь украинцы вывели свыше $600 млн с аккаунтов Payoneer на счета банков-партнеров платформы — ПриватБанк и monobank.

В то же время во всем мире пользователи Payoneer вывели на счета банков-партнеров свыше $48 млрд.

«Эти цифры поражают, и мы делаем все возможное, чтобы довольных клиентов становилось только больше. Так, в ближайшее время в рамках программы Payoneer for Banks мы ожидаем запуск интеграций еще с 10 банками, а в 2022-2023 годах нашими партнерами станут еще 15 банков», – сказал он.

Роль интеграций между платформой Payoneer и банками Игорь Ковалев описал так: «Интеграции позволяют нашим общим клиентам еще быстрее, легче и дешевле выводить средства с аккаунта Payoneer на счет в банке. От этого выигрывают и пользователи, которым удобнее получать свои средства, и банки-партнеры, у которых появляются возможности для международных платежей. Это действительно уникальный продукт на украинском рынке, и мы рады, что он стал столь популярным среди украинцев».

По материалам Finance.UA
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