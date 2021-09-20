Более $600 млн: сколько вывели украинские пользователи Payoneer на счета ПриватБанка и monobank

Генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев поделился объемами платежей в рамках Payoneer for Banks в Украине и мире.
С его слов, за апрель-июнь украинцы вывели свыше $600 млн с аккаунтов Payoneer на счета банков-партнеров платформы — ПриватБанк и monobank.
В то же время во всем мире пользователи Payoneer вывели на счета банков-партнеров свыше $48 млрд.
«Эти цифры поражают, и мы делаем все возможное, чтобы довольных клиентов становилось только больше. Так, в ближайшее время в рамках программы Payoneer for Banks мы ожидаем запуск интеграций еще с 10 банками, а в 2022-2023 годах нашими партнерами станут еще 15 банков», – сказал он.
Роль интеграций между платформой Payoneer и банками Игорь Ковалев описал так: «Интеграции позволяют нашим общим клиентам еще быстрее, легче и дешевле выводить средства с аккаунта Payoneer на счет в банке. От этого выигрывают и пользователи, которым удобнее получать свои средства, и банки-партнеры, у которых появляются возможности для международных платежей. Это действительно уникальный продукт на украинском рынке, и мы рады, что он стал столь популярным среди украинцев».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на криптовалюту в Украине — проект закона6 ч. назад - 892 8
В Украине начали действовать новые требования к оформлению документовВчера, 21:00 - 42416 7
Витренко объяснил, как можно избежать дефицита газа в ЕвропеВчера, 15:15 - 1525 7
Как правильно купить квартиру по переуступке20.09.2021, 14:02 - 2057 6
Зеленский предложил Microsoft создать в Украине дата-центр AzureВчера, 17:30 - 559 4
В Украине начали действовать новые требования к оформлению документовВчера, 21:00 - 42416 7
Экономисты подсчитали, во сколько украинцам обойдется налог на смартфонВчера, 19:00 - 6225 1
В Украине изменили правила обслуживания многоквартирных домовВчера, 16:47 - 4768
Кто может уйти на пенсию в 55 лет в УкраинеВчера, 20:01 - 3858
ОВГЗ стали альтернативой классическому депозиту — экспертыВчера, 19:14 - 1695
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1224 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 331
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1290 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 900
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 932 5