Китайцы создали очень дешевый крупный кроссовер (фото)

Дешевый кроссовер Dongfeng 580 впервые был представлен в 2016 году. В 2020-м он претерпел плановое обновление, а теперь китайский производитель презентовал новое поколение модели, с большим кузовом и привлекательной ценой.
С изменением генерации автомобиль незначительно прирос в размерах. Он получил увеличенную на 5 мм колесную базу, которая теперь составляет 2785 мм. Длина, ширина и высота составляет 4720, 1865 и 1710 мм соответственно. Внешность модели кардинально пересмотрели, приведя ее в соответствие с текущим языком дизайна марки и сделав более брутальной.
На кузове появилось больше граней и выштамповок, капот стал более ровным, а линия остекления получила другой изгиб. Массивная решетка Dongfeng 580 заняла практически всю переднюю часть. Узкие фары объединены между собой тонкой полосой, а воздухозаборники стали вертикальными – их дополнили красными акцентами. На корме во всю ширину растянулись фонари, а дополнительные секции встроили в бампер. По периметру установлен темный пластиковый обвес.
Китайский кроссовер Dongfeng 580 предлагается с двумя конфигурациями кабины, в зависимости от которой внутри могут разместиться до 6 человек. Сиденья предлагают вентиляцию и подогрев. Также в оснащение салона включили новую цифровую приборную панель и мультимедийную систему.
В движение новую генерацию кроссовера приводит 1,5-литровый турбодвигатель T-GDI мощностью 184 л. с. и 300 Нм крутящего момента, который связан с шестиступенчатым “автоматом”. Привод – только передний. В продажу автомобиль поступит в конце осени. Основным рынком сбыта станет Китай.
Цена начинается с 15 000 долларов. Топовая версия обойдется в $20 000. Когда Dongfeng 580 появится в других странах, в компании пока не говорят.
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