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Директора одного из департаментов Криворожского горсовета уличили в растрате около миллиона бюджетных средств

Директора одного из департаментов Криворожского горсовета уличили в растрате около миллиона бюджетных средств

Около миллиона бюджетных средств растрачено должностным лицом Криворожского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

“Сотрудники ГСУ ФР ГФС Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, уличили директора одного из Департаментов горсовета в злоупотреблении служебным положением”, – сказано в сообщении.

Налоговая милиция установила, что должностным лицом структурного подразделения Криворожского городского совета, в течение февраля-марта 2020 года, на территории города Кривой Рог совершена растрата имущества в особо крупных размерах, а именно средств бюджета города Кривой Рог в сумме 785 545 грн.

Руководитель упомянутого Департамента обеспечил перечисление средств на основании акта приемки оказанных услуг одной из компаний, которая выполняла работы по ремонту улиц, при том что работы были выполнены не в полном объеме.

Директору Департамента вручено уведомление о подозрениях по ст. 191 УК. Продолжаются дальнейшие следственные действия с целью привлечения к ответственности всех причастных и установления общей суммы убытков.

По материалам Finance.UA
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