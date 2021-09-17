Twitter хочет разрешить платежи в Bitcoin и интегрировать NFT

Twitter Inc позволит пользователям делать взносы за контент в криптовалюте Bitcoin, а также создаст возможность публиковать и отслеживать NFT.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные компании.

NFT, или невзаимозаменяемый токен (Non-fungible token) – это уникальный вид актива или товара в цифровом виде. То есть файл, удостоверяющий право собственности на определенный товар, который существует исключительно в интернете.

Кроме этого, пользователей будут предупреждать, когда в аудиокомнате проходят “жаркие” дискуссии, и позволят им покидать треды.

Для хостов, которые проводят регулярные встречи в Spaces (аудиокомнатах от Twitter), компания создаст отдельный фонд. Они будут получать от компании оплату за контент.

Также пользователи Twitter с iOS уже могут отправлять и получать цифровые платежи за контент – ранее эта функция находилась в режиме теста.

В Twitter говорят, что планируют добавить поддержку NFT, то есть цифровых активов вроде фото, существующих в блокчейне. С обновлением пользователи смогут отслеживать NFT и показывать токены в собственности другим.