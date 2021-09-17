Рекордные цены на газ оказывают давление на предприятия Европы: какие отрасли страдают больше всего

Рекордно высокие цены на природный газ негативно сказываются на цепочках поставок многих европейских корпоративных секторов. Малые предприятия испытывают наибольшее давление, когда крупные и диверсифицированные эмитенты имеют больше возможностей для смягчения последствий.
Об этом сообщает FitchRatings.
Согласно предварительным прогнозам, цены на газ могут оставаться рекордно высокими до конца отопительного сезона, учитывая низкие запасы ресурса в европейских хранилищах. Проблема, по мнению экспертов, ускорит переход коммунального сектора к возобновляемым источникам энергии.
Рекордно высокие цены на газ в Европе – это следствие роста спроса, конкуренции с Азией за сжиженный природный газ, а также дефицита предложения от российского “Газпрома” – крупнейшего поставщика Европы, который обеспечивает поставки около трети всего необходимого объема ресурса. 20 сентября, в частности, стоимость тысячи кубометров природного газа превысила 900 долларов США.
Какие отрасли страдают больше всего
Высокие цены на газ заставили нескольких британских поставщиков обратиться за государственной поддержкой, чтобы выполнить свои обязательства перед потребителями. Правительство Испании, в свою очередь, ввело налог для производителей низкоуглеродистой энергии с целью поддержки малых компаний.
Больше всего от рекордной стоимости природного газа пострадали производители удобрений, ведь ресурс является ключевым сырьем для изготовления аммиака. Несколько заводов этой отрасли в Европе сократили производство или же временно прекратили свою деятельность. Наблюдается повышение цен на удобрения, так как компании пытаются переложить расходы на потребителей.
Между тем производители сельскохозяйственных и пищевых продуктов непосредственно сталкиваются с проблемами дефицита удобрений и ростом цен. Это обернется повышением стоимости урожая следующего сезона. Компании по переработке мяса и производители газированных напитков, особенно в Великобритании, сталкиваются с дефицитом CO2, который является побочным продуктом производства аммиака и используется в производстве мяса и газированных напитков.
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