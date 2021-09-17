Рада приняла закон о поддержке молодых фермеров

Верховная Рада приняла закон о стимулировании хозяйств фермеров младше 35 лет (законопроект № 4046).
Об этом сообщает информационное управление
Отмечается, что закон нормирует состав земельных участков фермерских хозяйств, а также определяет круг получателей государственной поддержки через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.
Также уточнены некоторые понятия относительно определений вида фермерского хозяйства, добавляют в Раде.
Кроме этого, введена господдержка фермерскому хозяйству, возраст главы которого до 35 лет (включительно).
В Раде заявляют, что это «позволит сельской молодежи реализовать свои предпринимательские инициативы и способствовать остановке миграции молодежи из сельских территорий».
В соответствии с законом, вновь созданным фермерским хозяйствам в период становления (первые 3 года после его создания), фермерским хозяйствам, в том числе с обособленными фермерскими усадьбами, семейным фермерским хозяйствам, фермерским хозяйствам, которые ведут хозяйственную деятельность и расположены в горных населенных пунктах, на полесских территориях, определенных в установленном порядке Кабмином, предоставляется помощь за счет средств госбюджета.
В том числе — через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, также помощь может предоставляться за счет средств местных бюджетов.
Отмечается, что Кабмин ежегодно в проекте госбюджета предусматривает средства на поддержку фермерских хозяйств.
Согласно закону, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ежегодно в проектах местных бюджетов могут предусматривать средства на поддержку фермерских хозяйств.
При этом, фермерскому хозяйству, возраст главы которого до 35 лет (включительно), предоставляется денежная помощь за счет средств государственного бюджета в размере и порядке, которые утверждаются правительством.
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