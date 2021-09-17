Google представила новые функции Android для всех пользователей

Накануне релиза Android 12 Google представила несколько новых функций, которые будут доступны и пользователям других версий мобильной ОС. Их интеграцию во все поддерживаемые устройства компания пообещала выполнить в ближайшее время.
Одним из наиболее ярких нововведений станет возможность использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления телевизорами на Android, что существенно упростит ввод текста и навигацию.
Кроме того, в настройках ОС появится переключатель Project Activate — с помощью этой функции можно будет управлять смартфоном посредством мимики и движений глаз.
Голосовой ассистент Google Assistant «выучит» команды, которые упростят взаимодействие пользователя со штатными приложениями вроде «Напоминаний». А для платформы Android Auto компания представила новое приложение GameSnacks, благодаря которому можно будет запускать игры на экране головного устройства, когда автомобиль припаркован. Для этой версии ОС также обновится популярное приложение-навигатор Waze.
Кроме того, Google пообещала, что вскоре папки с возможностью блокировки на уровне системы перестанут быть эксклюзивом серии смартфонов Pixel. Получит нововведения и экранная клавиатура Gboard. В их числе — разделение буфера обмена и быстрый доступ к скриншотам.
У функции Nearby Share вскоре появится возможность отправки контента на любые устройства, а не только те, что могут обнаруживать гаджет отправителя. Наконец, в ближайшее время в Android появится штатная функция Heads Up, которая будет периодически напоминать пользователю о необходимости быть внимательнее во время использования смартфона при движении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на криптовалюту в Украине — проект законаВчера, 10:01 - 1480 8
Аудит «Укрзализныци» выявил нарушений и рисков на 60 миллиардовВчера, 13:30 - 378 7
Водительские права в Украине будут оформлять по-новомуВчера, 11:05 - 2375 7
Зеленский: олигархической ветви власти в Украине больше не будетВчера, 08:30 - 657 3
Китай признал нелегальными все операции с криптовалютамиВчера, 15:15 - 743 2
Должник добровольно уплатил более 404,5 тысячи гривен долга по алиментам, чтобы выехать за границуВчера, 16:44 - 2421
Водительские права в Украине будут оформлять по-новомуВчера, 11:05 - 2375 7
Налогообложение жилья на «вторичке» убрали из налогового законопроектаВчера, 08:04 - 1699 1
Цены на проезд в маршрутках подняли: перевозчики решили заработать в ожидании локдаунаВчера, 17:00 - 1518 1
Налог на криптовалюту в Украине — проект законаВчера, 10:01 - 1480 8
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1277 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 345
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1318 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 925 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 947 5