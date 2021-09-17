В Минэкономики объяснили, благодаря чему снизились цены на бензин

Общая динамика цен на горючее показывает стабильность и снижение цен на бензин.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Минэкономики 23 сентября обнародовало определенную на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины» среднюю стоимость 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,17 грн и 1 л дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,59 грн. Средняя цена бензина уменьшилась на 44 копейки за литр, дизтоплива — увеличилась на 27 копеек.
«В целом общая динамика цен на горючее показывает стабильность и снижение цен на бензин. Это достигнуто путем установления средней стоимости на основе расчетов НАК „Нафтогаз Украины“, которая не позволяет АЗС манипулировать ценами и защищает потребителей от неконтролируемого их роста», — говорится в сообщении.
По данным Госстата, за первые 4 месяца 2021 года индекс потребительских цен на бензин А-92 составил 116,5%, бензин — А-95 — 115,2%, дизельное топливо — 117%.
С мая по август этого года произошла стабилизация, и индекс потребительских цен на бензин в среднем составлял 105,6%, дизельное топливо — 101,1%.
Стоит отметить, что Украина значительно зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому цены оптового рынка на светлые нефтепродукты напрямую зависят от мировых котировок на топливо.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине начали действовать новые требования к оформлению документовВчера, 21:00 - 57003 9
Налог на криптовалюту в Украине — проект закона10 ч. назад - 1276 8
Аудит «Укрзализныци» выявил нарушений и рисков на 60 миллиардов7 ч. назад - 297 5
Водительские права в Украине будут оформлять по-новому9 ч. назад - 1799 5
Зеленский предложил Microsoft создать в Украине дата-центр AzureВчера, 17:30 - 635 4
В Украине начали действовать новые требования к оформлению документовВчера, 21:00 - 57003 9
Кто может уйти на пенсию в 55 лет в УкраинеВчера, 20:01 - 4644
Водительские права в Украине будут оформлять по-новому9 ч. назад - 1799 5
Налогообложение жилья на «вторичке» убрали из налогового законопроекта12 ч. назад - 1585 1
Должник добровольно уплатил более 404,5 тысячи гривен долга по алиментам, чтобы выехать за границу4 ч. назад - 1511
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1251 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 337
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1309 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 913 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 937 5