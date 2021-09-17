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В Минэкономики объяснили, благодаря чему снизились цены на бензин

В Минэкономики объяснили, благодаря чему снизились цены на бензин

Общая динамика цен на горючее показывает стабильность и снижение цен на бензин.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Минэкономики 23 сентября обнародовало определенную на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины» среднюю стоимость 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,17 грн и 1 л дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,59 грн. Средняя цена бензина уменьшилась на 44 копейки за литр, дизтоплива — увеличилась на 27 копеек.

«В целом общая динамика цен на горючее показывает стабильность и снижение цен на бензин. Это достигнуто путем установления средней стоимости на основе расчетов НАК „Нафтогаз Украины“, которая не позволяет АЗС манипулировать ценами и защищает потребителей от неконтролируемого их роста», — говорится в сообщении.

По данным Госстата, за первые 4 месяца 2021 года индекс потребительских цен на бензин А-92 составил 116,5%, бензин — А-95 — 115,2%, дизельное топливо — 117%.

С мая по август этого года произошла стабилизация, и индекс потребительских цен на бензин в среднем составлял 105,6%, дизельное топливо — 101,1%.

Стоит отметить, что Украина значительно зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому цены оптового рынка на светлые нефтепродукты напрямую зависят от мировых котировок на топливо.

По материалам УАИБ
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