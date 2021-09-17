0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 374 0

Гетманцев рассказал о новом налоге на жилье и увеличении ренты на радиочастоты

Гетманцев рассказал о новом налоге на жилье и увеличении ренты на радиочастоты

Так называемый ресурсный законопроект №5600, который должен принести казне дополнительные 30 млрд гривен в следующем году, предусматривает, в частности, увеличение ренты на радиочастоты и новый налог на жилье.

Об этом председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале 1+1.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также публикуем много полезной информации о недвижимости. Подписывайтесь и следите за новостями!

Гетманцев сказал, что рента на радиочастоты увеличится на 5%.

«Почему? Потому что у нас инфляция в прошлом году 5%. Если не увеличить на 5%, а с 2017 года не увеличивалась она вообще – то рентная плата уменьшается. То есть если не индексировать ренту на радиочастоты, она просто уменьшается», – объяснил он.

Глава комитета ВР добавил, что речь идет об «абсолютно техническом решении – приведении в соответствие рентной платы».

Относительно нового налога на жилье, Гетманцев отметил, что в законопроекте осталась единая норма, в соответствии с которой «третья в течение года продажа недвижимости облагается по ставке 18% с разницы между суммой приобретения и суммой реализации».

«Это схема, когда строитель реализует квартиры через физических лиц. За 2020 год тысяча людей на всю Украину провела такую продажу», – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • «Слуги народа» сняли с рассмотрения в Раде налоговый законопроект под номером 5600;
  • директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец заявил, что даже в нынешнем виде законопроект 5600 очень сильно ударит по рынку недвижимости. Это при том, что 18% НДФЛ, как стало известно, там планируют брать с разницы при продаже квартиры с физлиц. И 20% на последующие, после первой продажи квартир не вводится. Даже в таком виде законопроект приведет к росту цен на недвижимость в 3-4%. Если же все-таки будут введены все те нормы, которые планировали изначально, это вообще будет катастрофой.
По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.