Гетманцев рассказал о новом налоге на жилье и увеличении ренты на радиочастоты

Так называемый ресурсный законопроект №5600, который должен принести казне дополнительные 30 млрд гривен в следующем году, предусматривает, в частности, увеличение ренты на радиочастоты и новый налог на жилье.
Об этом председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале 1+1.
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Гетманцев сказал, что рента на радиочастоты увеличится на 5%.
«Почему? Потому что у нас инфляция в прошлом году 5%. Если не увеличить на 5%, а с 2017 года не увеличивалась она вообще – то рентная плата уменьшается. То есть если не индексировать ренту на радиочастоты, она просто уменьшается», – объяснил он.
Глава комитета ВР добавил, что речь идет об «абсолютно техническом решении – приведении в соответствие рентной платы».
Относительно нового налога на жилье, Гетманцев отметил, что в законопроекте осталась единая норма, в соответствии с которой «третья в течение года продажа недвижимости облагается по ставке 18% с разницы между суммой приобретения и суммой реализации».
«Это схема, когда строитель реализует квартиры через физических лиц. За 2020 год тысяча людей на всю Украину провела такую продажу», – подчеркнул он.
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