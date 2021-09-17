ВПЛ освобождают от штрафов за просрочку исполнения обязательств по кредитам

6 сентября 2021 года вступил в силу Закон Украины О внесении изменения в ЗУ «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», касающийся освобождения некоторых категорий внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа».
Finance.ua выяснил у экспертов системы бесплатной правовой помощи (БПП), каких граждан касается закон и чем он может быть полезен для них.
Кого касается нововведение? Положения утвержденного документа касаются исключительно кредитных договоров и договоров займа, которые заключены до 20 февраля 2014 года с внутренне перемещенными лицами из АР Крым и Севастополя, и до 14 апреля 2014 года – для договоров с ВПЛ из Донецкой и Луганской областей.
При этом действует условие: у таких лиц не должна быть просрочка выплат по этим договорам по состоянию на 20 февраля 2014 года и 14 апреля 2014 года соответственно.
Законом устанавливается следующие нормы:
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Могут ли ВПЛ-должники получить новый кредит? Важно, что лицу, получившему такое освобождение от последствий неисполнения обязательств, не могут отказать в предоставлении нового кредита и/или займа.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом обязательств по кредитному договору и/или договору займа возлагается на РФ как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.
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