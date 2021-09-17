Межбанк: почему на валютном рынке снова будет жарко

Пятница на валютном рынке продолжит традиции этой недели и пройдет достаточно динамично, несмотря на конец рабочей недели. Виной всему — усиление противостояния интересов крупных игроков.

Продавцы-экспортеры уже не готовы сильно уступать по курсу и периодически совместно со спекулянтами делают успешные попытки сыграть «на повышение», а покупатели-импортеры не спешат соглашаться с этим и активно и часто небезуспешно торгуются. Вчерашнее краткосрочное проседание в середине дня котировок межбанка ниже психологической отметки в 26,50 гривен — тому подтверждение.

И хотя курсовой маятник вчера затем быстро качнулся в другую сторону и по факту за день курс вырос до 26,62/26,64 гривен за доллар — сам по себе такой факт воодушевляет покупателей на новые попытки сыграть «на понижение».

Курсовое противостояние крупных продавцов и покупателей — сегодня главный мотиватор для всего валютного рынка.

Спекулянты продолжат попытки максимальной раскачки курса в течение дня, а НБУ придется снова очень внимательно следить за происходящим на торгах, и выходить с соответствующими интервенциями.

По нашим расчетам, объем операций на торгах в пятницу будет в пределах до $ 120−170 млн при заключении до 410−490 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозам, 24 сентября будут в пределах: доллар — коридор 26,50−26,75 грн, евро — коридор 31,00−31,40 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,56 / 26,58

евро — 31,18 / 31,20

Курсы валют на Межбанке

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