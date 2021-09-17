В Украине хлеб может подорожать на 25% – Новак

В Украине до конца этого года хлеб может вырасти в цене от 5 до 25%.
Об этом сообщил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
«Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Украине подорожают по нескольким причинам. В частности, из-за подорожания сырья и муки и роста цен на энергоносители, которые занимают значительную часть в производстве муки и в производстве хлебобулочных изделий. Таким образом, произойдёт повышение общей себестоимости хлебобулочных изделий. Из-за чего производители и продавцы будут вынуждены поднимать цены конечным потребителям»,- сказал А. Новак.
«По разным оценкам, подорожание хлеба и хлебобулочных изделий до конца года может составить от 5 до 25%»,- резюмировал А. Новак.
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